Hội Nông dân tỉnh tổ chức Chương trình "Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân" tại xã Hoa Thám

Các đại biểu và hội viên, nông dân tham gia Chương trình “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân” tại xã Hoa Thám

Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo UBND xã Hoa Thám; đại diện Hợp tác xã Mắc ca Văn Lãng (xã Văn Lãng); cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn và hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Hội Nông dân tỉnh phát động Chương trình “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân”, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca cho cán bộ, hội viên và người dân xã Hoa Thám.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hợp tác xã Mắc ca Văn Lãng hỗ trợ 20 cây giống mắc ca cho hộ hội viên được lựa chọn trồng điểm tại xã và trực tiếp hỗ trợ xử lý thực bì, đào hố, trồng cây giống ngay tại khu vực đồi rừng của gia đình được hỗ trợ.

Đại diện Hợp tác xã Mắc ca Văn Lãng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca

Các đại biểu hỗ trợ trồng cây mắc ca cho hội viên nông dân trên địa bàn xã Hoa Thám

Thông qua chương trình, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với hội viên, nông dân; hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ thuật, cây giống và từng bước áp dụng vào thực tiễn sản xuất.