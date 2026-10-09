Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng cán bộ hội là đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, chiều 9-10, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa do bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ hội nông dân là đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Đoàn đã đến thăm bà Trượng Thị Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hà; ông Lưu Hoàng Lũy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hữu và ông Vạn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hữu.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà bà Trượng Thị Xuân Tuyên.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà ông Lưu Hoàng Lũy.

Tại những nơi đến thăm, bà Phan Thị Ngân Hạnh thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, chúc các cán bộ hội cùng gia đình đón Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các cán bộ hội tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng, vận động đồng bào Chăm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.