Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân trồng cây mắc ca tại xã Cao Lộc

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại chương trình

Tham dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Bắc; lãnh đạo xã Cao Lộc cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, người dân trên địa bàn xã Cao Lộc.

Đại diện Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Bắc hướng dẫn kỹ thuật trồng cây mắc ca cho hội viên nông dân xã Cao Lộc

Trong chương trình, Hội Nông dân tỉnh phát động chương trình “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân”; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca cho cán bộ, hội viên nông dân; hỗ trợ 50 cây giống mắc ca cho bà con, trong đó trực tiếp hỗ trợ cuốc hố, trồng 30 cây mắc ca ngay tại chương trình.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ trồng cây mắc ca cho hội viên nông dân xã Cao Lộc

Hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và các đại biểu tại chương trình hỗ trợ trồng cây mắc ca cho hội viên nông dân xã Cao Lộc

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp tại Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.