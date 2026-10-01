Hội Nông dân tỉnh giám sát việc thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg tại xã Tả Van

Quang cảnh buổi giám sát việc thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg tại xã Tả Van của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

Làm việc với đoàn có đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân xã cùng các phòng, ban chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tả Van.

Quyết định số 182/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe báo cáo về kết quả triển khai, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của địa phương đối với chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Xã Tả Van được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Mường Hoa, Hoàng Liên và Tả Van trước đây, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Xã có diện tích tự nhiên hơn 15.300 ha, gồm 14 thôn, gần 3.200 hộ với hơn 19.000 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,86%.

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg và chỉ đạo của tỉnh, UBND xã đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho hơn 600 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Đồng chí Trần Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Van báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất một số kiến nghị với đoàn giám sát.

Hiện xã có 13 hợp tác xã đăng ký trên hồ sơ, trong đó 1 hợp tác xã đang hoạt động, doanh thu năm 2026 đạt khoảng 950 triệu đồng; 3 hợp tác xã đang hoặc đã giải thể; 9 hợp tác xã ngừng hoạt động đang được rà soát, xử lý.

Địa phương đang hỗ trợ hoàn thiện thủ tục thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Sâm Ngọc Linh Sa Pa; bước đầu vận động 40 hộ dân tại 2 thôn Séo Mý Tỷ và Dền Thàng đăng ký tham gia, gieo ươm 23.100 hạt giống sâm Ngọc Linh trên diện tích thí điểm 5 ha.

Xã cũng triển khai mô hình trồng cải dầu tăng vụ trên diện tích 7,4 ha và rau vụ đông hữu cơ trên diện tích 4,3 ha cho 56 hộ dân; hỗ trợ máy móc sản xuất cho 185 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và vốn đối ứng của Nhân dân.

Đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn giám sát chia thành 2 tổ kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất và gieo ươm dược liệu trên địa bàn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã Tả Van trong kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới; quy hoạch vùng nguyên liệu dược liệu chất lượng cao gắn với bảo vệ rừng và du lịch sinh thái; nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã; chủ động kết nối chuỗi sản xuất, tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình nuôi ong của gia đình ông Lò Văn Dương, thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van.