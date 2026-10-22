Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải các cuộc thi và giải thưởng báo chí năm 2026

Đây là dịp tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, mô hình khởi nghiệp hiệu quả của nông dân và các tác phẩm báo chí có chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đánh giá kết quả tổ chức các hội thi, cuộc thi và giải thưởng báo chí; đồng thời công bố kết quả, biểu dương, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải nhất Hội thi “Sáng tạo nhà nông” cho nông dân Thái Xuân Biên (xã Cửu An). Ảnh: Minh Lý

Hội thi “Sáng tạo nhà nông” đã nhận được 33 giải pháp sáng tạo của các tác giả đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn, trao 15 giải cho các cá nhân, tập thể có những ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong sản xuất và đời sống.

Trong đó, giải nhất thuộc về nông dân Thái Xuân Biên (xã Cửu An) với mô hình sản xuất cấy giống keo và bạch đàn. 2 giải nhì được trao cho nông dân Trương Văn Đạt (làng Kon Pne, xã Đăk Rong) với mô hình nuôi cá tầm công nghệ và anh Nguyễn Minh Vương (xã Phù Mỹ Bắc) với sáng kiến máy tuốt đậu cải tiến.

Với Cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo”, Ban Tổ chức trao 11 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải nhất cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” cho nông dân Lê Hoài Vũ (xã Tuy Phước). Ảnh: Minh Lý

Theo đó, giải nhất được trao cho nông dân Lê Hoài Vũ (xã Tuy Phước) với giải pháp phát triển chuỗi giá trị nem chả chợ huyện gắn với du lịch trải nghiệm và sản phẩm OCOP. 2 giải nhì thuộc về 2 nông dân Thái Thanh Trì (xã Phù Mỹ Nam) với mô hình nuôi ốc bươu đen thảo dược theo hướng nông nghiệp xanh an toàn sinh học và Lưu Thái Cầu (xã Đề Gi) với giải pháp cá ngừ kho khóm cà.

Đối với Giải thưởng báo chí “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Gia Lai” năm 2026, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm, lựa chọn 24 tác phẩm, nhóm tác phẩm tiêu biểu để trao giải, gồm 20 giải thuộc các thể loại báo in, báo điện tử và 4 giải ảnh báo chí. Trong số này, có 10 giải trao cho các tác phẩm của cán bộ, hội viên nông dân và 10 giải trao cho các phóng viên, cộng tác viên.

Trao giải A Giải thưởng báo chí “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Gia Lai” cho đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Minh Khoa

Trao giải B Giải thưởng báo chí “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Gia Lai” cho các tác giả. Ảnh: Minh Tiến

Các tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh những mô hình sản xuất hiệu quả, những tấm gương nông dân tiêu biểu mà còn đề cập đến phát triển công nghệ sinh học, kinh tế tập thể, khởi nghiệp, du lịch nông nghiệp, bảo vệ môi trường và gìn giữ nghề truyền thống.

Qua đó, góp phần lan tỏa những cách làm hay, khơi dậy tinh thần đổi mới và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh.