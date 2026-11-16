Hội Nông dân tỉnh đánh giá phong trào thi đua năm 2026

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2026, mặc dù gặp khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, 24 cơ sở Hội đã cơ bản ổn định bộ máy, duy trì hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, vận động hội viên. Công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm; các phong trào thi đua tiếp tục phát triển, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội thời gian tới.

Hội nghị cũng tiến hành tự chấm điểm, xếp loại tổ chức Hội và bỏ phiếu bình xét thi đua, khen thưởng năm 2026, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Hội Nông dân tỉnh xem xét, khen thưởng.

Thông qua hội nghị góp phần tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.