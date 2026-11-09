Hội Nông dân tỉnh chủ động đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng hội viên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 10 tháng năm 2026, Hội Nông dân tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Toàn tỉnh kết nạp mới trên 8.200 hội viên, thành lập 30 chi Hội.

Các phong trào thi đua tiếp tục phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có trên 186.800 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hội viên nông dân đóng góp 95.410m2 đất; làm mới, sửa chữa hơn 4.396km đường giao thông nông thôn; nạo vét 11.655km kênh mương nội đồng...

Các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 38 tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng 48 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh. Các cấp Hội tổ chức 657 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 49.200 lượt hội viên.

Quỹ Hỗ trợ nông dân quản lý trên 192 tỷ đồng, triển khai 545 dự án với 3.951 hộ vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác, phối hợp qua các tổ chức tín dụng đạt gần 8.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 10 tháng năm 2026.

Cùng với đó, Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện 185 cuộc giám sát, 51 hội nghị phản biện xã hội; giới thiệu 1.443 hội viên ưu tú kết nạp Đảng. Chuyển đổi số được quan tâm, 7/10 nhiệm vụ cập nhật dữ liệu lên IOC đã hoàn thành, 31 hồ sơ cán bộ và 31 hồ sơ đảng viên được số hóa.

Trong những tháng cuối năm 2026, Hội Nông dân tỉnh tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình công tác; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu và các nhiệm vụ trên hệ thống IOC; triển khai Đề án phát triển mô hình nông dân làm du lịch bản địa giai đoạn 2026-2030; thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và chất lượng hoạt động của Hội sau hợp nhất; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp hội viên, nông dân; triển khai các phong trào thi đua và hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả toàn diện mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đẩy mạnh phát triển hội viên gắn với đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt và nhân rộng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Đồng chí yêu cầu các cấp Hội đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động hội viên chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai, cần chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện, tiềm năng của từng vùng, địa bàn; quan tâm hỗ trợ nông dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh và tham gia giải quyết những vấn đề người nông dân quan tâm.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2026. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2027, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Nông dân tỉnh, đồng chí đề nghị Hội chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác khảo sát tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Phú.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại xã Vĩnh Phú.

Trong đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh đang liên kết với hơn 20 hộ chăn nuôi; mô hình trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm ở thôn Gồ có quy mô tập trung 100.000 con, ứng dụng hệ thống chuồng lạnh khép kín và công nghệ tự động hóa.