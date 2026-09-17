Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Kết nối, mở rộng dư địa thị trường cho nông sản Thủ đô và các vùng miền

Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hải Yến

Khi "trung tâm tiêu thụ" tìm đến "vùng nguyên liệu"

Trung tuần tháng 9-2026, Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa làm Trưởng đoàn, đã có chuyến khảo sát thực tế và xúc tiến thương mại tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp.

Chuyến đi mang đậm hơi thở thực tiễn khi các đại biểu trực tiếp lội ruộng, xuống bè, vào tận xưởng sản xuất của nông dân miền Tây. Tại thành phố Cần Thơ, Đoàn đã khảo sát mô hình du lịch cộng đồng gắn với nuôi cá bè Bảy Bon (Hợp tác xã Cồn Sơn Xanh) - nơi biến hoạt động đánh bắt cá ngày thường thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo; tham quan Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Phong Điền, tìm hiểu mô hình gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, khai thác cảnh quan và văn hóa bản địa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội tham quan các mô hình kinh tế tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: Hải Yến

Đến với tỉnh Đồng Tháp, Đoàn tìm hiểu quy trình chế biến hoa quả sấy đạt tiêu chuẩn HACCP và OCOP 5 sao xuất khẩu của Công ty TNHH Minh Huy; khảo sát thực tế tại các địa bàn Cao Lãnh, Mỹ Hiệp, Mỹ Thành, Mỹ Tho để tìm hiểu những mô hình phát triển kinh tế gắn với thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương; trải nghiệm quy trình sản xuất lạp xưởng truyền thống tại Cai Lậy...

Đoàn cũng tham quan mô hình du lịch trải nghiệm dỡ chà cá trên sông Tiền. Mô hình khai thác nét đặc trưng trong đời sống, hoạt động đánh bắt thủy sản của người dân vùng sông nước đồng thời kết hợp với phát triển du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

Đặc biệt, tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long (tỉnh Đồng Tháp), câu chuyện chế biến sâu nâng cao giá trị nông sản đã thu hút sự chú ý của các thành viên trong đoàn bởi chai nước cốt chanh mật ong cô đặc đạt chuẩn OCOP 4.

"Đồng Tháp sở hữu vùng nguyên liệu dồi dào với hơn 440.000ha đất nông nghiệp, sản lượng lúa 4 triệu tấn, trái cây 2,5 triệu tấn mỗi năm. Trong khi Hà Nội là thị trường tiêu thụ khổng lồ với hơn 8,5 triệu dân, sở hữu hệ thống phân phối, viện nghiên cứu và hạ tầng logistics hiện đại. Việc hai địa phương tìm đến nhau chính là sự bắt tay giữa sức mạnh nguồn cung và dư địa thị trường, sẽ tạo nên chuỗi liên kết bổ trợ hoàn hảo”- Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa kỳ vọng.

Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội tham quan mô hình trồng sen kết hợp trải nghiệm ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hải Yến

Cũng tại chuyến tham quan, khảo sát, Đại diện Hội Nông dân thành phố Hà Nội cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trong đoàn đã bước đầu xúc tiến hợp tác cung cấp, tiêu thụ nước cốt chanh, nước cốt chanh mật ong cô đặc và các sản phẩm OCOP đặc trưng của miền Tây hướng tới thị trường Hà Nội. Ngược lại, nông sản thế mạnh của Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm lớn để tiếp cận thị trường phía Nam.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa thông tin: Tính đến tháng 9-2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn chủ sở hữu gần 988 tỷ đồng, dư nợ đạt hơn 805 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 4.810 tỷ đồng đã tiếp sức cho hàng chục nghìn hộ vay. Qua đó giúp các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP và các chuỗi liên kết của Hà Nội được đầu tư, phát triển.

Hà Nội hiện sở hữu 191 chuỗi liên kết tiêu thụ, 406 mô hình nông nghiệp công nghệ cao và 3.531 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Tuy nhiên, việc quy hoạch lại không gian sinh kế cho nông dân vùng đô thị hóa vẫn là trăn trở lớn nhất của lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và cơ sở.

Thực tế, Hà Nội vừa bổ sung danh mục 873 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích lên tới 11.563,83 ha. Khi đất canh tác thu hẹp dần để nhường chỗ cho hạ tầng, đô thị và công nghiệp, nông dân Thủ đô đứng trước nguy cơ thiếu đất sản xuất, nên cần tập trung nâng cao giá trị trên từng mét đất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm, ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu. "Tổ chức Hội không làm thay nông dân, không làm thay hợp tác xã hay doanh nghiệp. Nhưng Hội cần phải làm tốt những việc mà một hộ nông dân đơn lẻ khó tự làm được, đó là đứng ra tổ chức lại sản xuất, kết nối nguồn vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, bảo hộ thương hiệu và quan trọng nhất là mở đường ra thị trường”- Chù tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định.

Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội tham quan Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long (tỉnh Đồng Tháp) với mô hình sản xuất nước cốt chanh mật ong cô đặc đạt chuẩn OCOP 4. Ảnh: Hải Yến

Để nông sản không dừng ở gian hàng trưng bày

Với phương châm: Chọn ít sản phẩm nhưng theo đuổi đến cùng kết quả, tuyệt đối không dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu suông, Hội Nông dân thành phố Hà Nội và các Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ đã thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tới: Hai bên chủ động sàng lọc, lựa chọn các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có khả năng truy xuất nguồn gốc và sản lượng ổn định. Đồng Tháp, Cần Thơ bảo đảm nguồn cung chất lượng, Hà Nội chịu trách nhiệm mở cửa hệ thống phân phối, siêu thị và trung tâm thương mại phía Bắc.

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ sẽ đưa những sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đến với Hà Nội. Ảnh: Hải Yến

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cũng đóng vai trò "bà mối" chuẩn xác, đưa các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân giỏi gặp nhau để trực tiếp đàm phán về giá thành, quy chuẩn đóng gói, logistics và ký kết hợp đồng kinh tế mà không qua các khâu trung gian phiền hà. Từ đó mở ra một tư duy mới trong hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giữa Hà Nội và các vùng miền trên cả nước.

“Trong tháng 11-2026, tại Festival Nông dân Thủ đô, Hội Nông dân thành phố Hà Nội cũng sẽ dành không gian ưu tiên cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tham gia trưng bày, trực tiếp ký kết đơn hàng với các nhà phân phối lớn tại Hà Nội. Đồng thời, Hội sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ các địa phương bạn kinh nghiệm về chuyển đổi số trong quản lý hội viên, vận hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và kỹ năng đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử”- lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết: Hội Nông dân tỉnh hiện có 102 Hội Nông dân xã, phường, với hơn 360.000 hội viên. Hội tập trung xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, sạch, hữu cơ; thực hiện mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển du lịch gắn với nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp và tổ nông dân số cộng đồng, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ, tìm kiếm thị trường, bán hàng trên môi trường số. Hội sẽ lựa chọn các chủ thể và sản phẩm tiêu biểu để kết nối với tiêu thụ với Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Sử cũng mong muốn tăng cường phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội trong kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản.

Sự kết nối giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân các tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ là minh chứng sinh động cho tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội". Hành trình kết nối cung - cầu, nâng tầm giá trị nông sản không chỉ mang lại thu nhập bền vững cho nông dân, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô sinh thái, hiện đại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.