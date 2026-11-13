Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh triển khai 2 đề án trọng tâm giai đoạn mới

Ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố (phường Bắc Giang), Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 4 đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021 - 2026 và triển khai 2 đề án giai đoạn 2026 - 2030

Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã triển khai 4 đề án và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022 - 2025”, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập mới 47 tổ hợp tác, 23 hợp tác xã. Tổng số sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên là 103 sản phẩm, đạt 257,5% mục tiêu.

Thông qua đề án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2025, Hội xây dựng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất kết nối cung cầu (MCA), tổ chức hàng chục lớp tập huấn, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi thông minh ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT), góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Thực hiện đề án “Phát triển vùng ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022 - 2026”, Hội đã vận động Nhân dân trồng mới 50 ha ba kích tím, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến các sản phẩm như rượu ba kích, ba kích sấy khô. Đề án “Xây dựng Tổ hợp tác tạo tiền đề để phát triển thành Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025” đã vận động thành lập 255 tổ hợp tác và 152 hợp tác xã nông nghiệp, vượt mục tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; quỹ đất và vốn đầu tư ban đầu của nông dân còn hạn chế; công tác tham mưu ở một số cơ sở Hội có lúc chưa chủ động; ứng dụng công nghệ chưa đồng đều, kỹ năng số của một bộ phận nông dân còn hạn chế; việc phát triển sản phẩm OCOP ở một số nơi chưa gắn chặt với duy trì chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện 2 đề án được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 61,6 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 39,2 tỷ đồng, phần còn lại là nguồn vốn đối ứng).

Đồng chí Lê Xuân Lợi và lãnh đạo Hội Nông dân thành phố thực hiện nghi thức bấm nút khởi động triển khai 2 đề án trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, đề án “Tăng cường sự tham gia của các hợp tác xã nông nghiệp vào chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030” có tổng kinh phí hơn 30,5 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 21,1 tỷ đồng). Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 100 hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng từ 10 đến 12 mô hình hợp tác xã điển hình theo chuỗi giá trị; hỗ trợ 50 hợp tác xã phát triển sản phẩm chủ lực, với tối thiểu 75 sản phẩm được tiêu chuẩn hóa; hỗ trợ 50 hợp tác xã xây dựng gian hàng số, tham gia thương mại điện tử.

Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong tư vấn và hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ứng dụng chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2026 - 2030” có tổng kinh phí hơn 31,1 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng). Đề án tập trung thành lập 50 câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng 20 mô hình điểm ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; xây dựng 7 mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả toàn diện mà các cấp Hội Nông dân thành phố đạt được trong giai đoạn 2021 - 2026. Đồng chí nhấn mạnh, các đề án triển khai thời gian qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ phương thức truyền thống, nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp hàng hóa, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030 với yêu cầu phát triển mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp Hội, các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện 2 đề án chiến lược; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và hiệu quả thiết thực của người nông dân cũng như các hợp tác xã.

Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu ý cần chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ số lượng, thành lập mới sang chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động và tính bền vững của các tổ hợp tác, hợp tác xã; lấy sự chuyển biến thực chất về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường làm thước đo đánh giá kết quả.

Đồng thời, các cấp Hội cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong tư vấn, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ IoT, nhật ký điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc và tích cực đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế, nguồn vốn, đất đai và khoa học công nghệ, tạo động lực mạnh mẽ để kinh tế nông nghiệp thành phố vươn lên tầm cao mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định các cấp Hội sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả 2 đề án; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cấp Hội chú trọng đánh giá, nhân rộng mô hình điểm, cách làm sáng tạo; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên nông dân.