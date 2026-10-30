Hội Nông dân Sơn Đồng: Kết nối, xây dựng nhiều chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, xã Sơn Đồng thăm mô hình trồng rau an toàn VietGAP trên địa bàn xã. Ảnh: Đỗ Văn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Xã Sơn Đồng nằm trong vùng phát triển năng động của Thủ đô, chịu tác động mạnh mẽ và trực tiếp từ quá trình đô thị hóa. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp đòi hỏi người sản xuất phải nhanh chóng thay đổi tư duy canh tác, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Đồng Đỗ Văn Toàn cho biết: Đến nay, toàn xã có 14 chi hội và 39 tổ hội với 3.143 hội viên nông dân đang sinh hoạt. Việc hình thành các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nông dân, mà còn tạo tiền đề quan trọng để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bền vững, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương trong bối cảnh hội nhập.

Mô hình trồng rau an toàn VietGAP của xã Sơn Đồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trung Nguyên

Điển hình là Tổ hội nghề nghiệp "Trồng rau an toàn VietGAP" - nâng tầm nông sản sạch. Tại hai thôn Tiền Lệ và Yên Thái - vùng đất có truyền thống canh tác rau màu lâu đời, Tổ hội canh tác trên tổng diện tích 75 sào Bắc Bộ. Ông Cao Đắc Dậu - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp "Trồng rau an toàn VietGAP" cho biết: Việc tổ chức hội viên có cùng ngành nghề vào Tổ hội nghề nghiệp nhằm tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tổ chức sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ 750 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội kết hợp cùng 1,383 tỷ đồng vốn tự có của các hộ, các thành viên của Tổ hội nghề nghiệp "Trồng rau an toàn VietGAP" đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại như nhà lưới, hệ thống tưới tự động, đường điện và vật tư sinh học. Tổ hội đạt sản lượng hơn 290 tấn rau củ quả/năm, doanh thu hơn 4,3 tỷ đồng. Các sản phẩm như rau cải mơ, rau cải xanh, cải ngọt, rau dền... đều đạt chứng nhận VietGAP và chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), mang lại thu nhập ổn định cho các hộ tham gia.

Sự linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Sơn Đồng còn thể hiện rõ nét qua việc phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh theo hướng chuyên nghiệp, có tổ chức. Tổ hội nghề nghiệp "Trồng cây quất cảnh" được thành lập với 15 thành viên đang khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế trên quy mô 45 sào đất canh tác, trồng 13.500 cây quất. Giá trị nổi bật của mô hình là tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường liên kết giữa các hộ và xây dựng nền tảng cho sản xuất cây cảnh theo hướng có tổ chức, cùng trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, tiếp cận thông tin thị trường và phối hợp tìm đầu ra cho sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho hộ hội viên.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của xã Sơn Đồng được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt, Sơn Đồng là địa phương có truyền thống nghề thủ công mỹ nghệ lâu đời, trong đó nổi bật là nghề điêu khắc, tạc tượng, sơn son thếp vàng, làm đồ thờ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trải qua nhiều thế hệ, nghề thủ công đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa và tinh thần của nhân dân địa phương.

Chi hội trưởng Chi hội nghệ nhân thợ giỏi Sơn Đồng Nguyễn Viết Huân cho biết: Chi hội tập hợp những nghệ nhân, thợ giỏi, người có tâm huyết với nghề và các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trên địa bàn. Chi hội luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là đoàn kết hội viên, bảo tồn nghề truyền thống, truyền nghề cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu và góp phần xây dựng quê hương.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của xã Sơn Đồng được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt, năm 2026, Hội đồng Thủ công thế giới công nhận làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng là thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Đây là niềm vinh dự lớn đối với nhân dân, nghệ nhân, thợ giỏi và các thế hệ người làm nghề Sơn Đồng. Do đó, các hội viên Chi hội đang tiếp tục từng bước thực hiện cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng nguyên vật liệu, nâng cao độ tinh xảo của sản phẩm, kết hợp truyền thống với sáng tạo hiện đại để xây dựng thương hiệu và uy tín, để sản phẩm thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng phải vừa mang đậm bản sắc truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mở rộng quy mô liên kết

Nhằm tiếp tục mở rộng quy mô liên kết và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong tháng 10-2026, Hội Nông dân xã Sơn Đồng tiếp tục ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Sinh vật cảnh và Chi hội nông dân nghề nghiệp số. Đây là những mô hình đột phá nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội, hỗ trợ hội viên quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm trên các nền tảng số.

Xã Sơn Đồng livestream bán sản phẩm rau trên nền tảng số. Ảnh: Đỗ Văn

Để hỗ trợ các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, Hội Nông dân xã Sơn Đồng phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức các phiên livestream: “Rau an toàn Tiền Lệ - Từ đồng ruộng đến bữa cơm gia đình”, “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng - Kết nối truyền thống với cuộc sống hiện đại”, “Dáng cây - Hồn Việt - Kết nối đam mê”… Thông qua ứng dụng các nền tảng công nghệ, các sản phẩm nông sản đã được công nhận đạt OCOP, cây cảnh và tinh hoa đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống giàu tính thẩm mỹ, mang ý nghĩa văn hóa, giá trị ứng dụng trong đời sống của xã Sơn Đồng được quảng bá rộng rãi tới người tiêu dùng. Đây cũng là hoạt động giúp Hội Nông dân xã Sơn Đồng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng công nghệ, giúp các hội viên nông dân xã không chỉ làm chủ phương thức canh tác, sản xuất, mà còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dữ liệu và kinh tế số vào toàn bộ chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Xã Sơn Đồng livestream giới thiệu cây cảnh trên nền tảng số giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Đỗ Văn

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nông dân xã trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác Hội với chuyển đổi số, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Nguyễn Đăng Sơn cũng yêu cầu Hội Nông dân xã cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, tăng cường liên kết chuỗi, chú trọng quy trình sản xuất an toàn, đưa các sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh, sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, hoạt động của các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp của xã phải đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho hội viên và lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.