Hội Nông dân phường Phù Vân ra mắt mô hình “Nông dân số - Sản xuất xanh - Kết nối thị trường”

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Phù Vân trao quyết định thành lập mô hình “Nông dân số - Sản xuất xanh - Kết nối thị trường” cho Ban Chủ nhiệm mô hình.

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, phường Phù Vân cùng cán bộ, hội viên nông dân.

Chi hội Nông dân tổ dân phố Nguyễn Thiện hiện có hơn 180 hội viên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với các nhóm sản phẩm thế mạnh như rau an toàn, rau hữu cơ, hoa và cây cảnh. Thời gian qua, nhiều hộ đã từng bước hướng đến phương thức sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng cũng như đưa ra thị trường những sản phẩm có lợi thế về khả năng tạo giá trị hàng hóa, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm mô hình “Nông dân số - Sản xuất xanh - Kết nối thị trường” tại hội nghị ra mắt.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm của hội viên chưa đồng đều. Một số hộ còn hạn chế về kỹ năng chụp ảnh, quay video, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, sử dụng mạng xã hội để tiếp cận và duy trì kết nối với khách hàng. Đây là một trong những vấn đề được mô hình “Nông dân số - Sản xuất xanh - Kết nối thị trường” hướng tới giải quyết.

Theo kế hoạch, mô hình tập trung vào ba nội dung trọng tâm. Trong đó, về tuyên truyền, vận động, phấn đấu 100% cán bộ Chi hội được quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của mô hình; 100% hội viên được tuyên truyền về ý nghĩa của chuyển đổi số, sản xuất xanh và kết nối thị trường, tích cực tham gia các hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thiết thực.

Để hình thành lực lượng nòng cốt, Chi hội lựa chọn 20 hộ có điều kiện, có sản phẩm và tích cực ứng dụng công nghệ số tham gia nhóm “Nông dân số”. Các hộ được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video, đăng tải thông tin, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến; từng bước xây dựng hình ảnh và thông tin nhận diện sản phẩm của gia đình.

Đại diện Ban Chủ nhiệm mô hình “Nông dân số - Sản xuất xanh - Kết nối thị trường” ký cam kết triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Cùng với chuyển đổi số, mô hình chú trọng vận động hội viên thực hiện sản xuất xanh, an toàn. Phấn đấu 100% hộ tham gia được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý; tăng cường sử dụng phân hữu cơ, các biện pháp sinh học phù hợp; thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất theo hướng dẫn, không vứt bỏ tùy tiện tại khu vực canh tác.

Trong kết nối thị trường, Chi hội hướng đến xây dựng và duy trì các nội dung giới thiệu sản phẩm trên những nền tảng số phù hợp, ưu tiên quảng bá rau an toàn, rau hữu cơ, hoa hồng, hoa huệ, đào, quất và cây cảnh. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối giữa hộ sản xuất, khách hàng và các kênh tiêu thụ, giúp hội viên chủ động hơn trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đầu ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân phường Phù Vân đã trao quyết định thành lập mô hình. Đại diện Ban Chủ nhiệm mô hình ký cam kết triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Đại diện Công ty TNHH Truyền thông Sen Vàng hướng dẫn hội viên kỹ năng xây dựng nội dung, thiết kế và quản trị trang Fanpage.

Ngay sau lễ ra mắt, hội viên Hội Nông dân phường Phù Vân đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng truyền thông trên nền tảng số. Đại diện Công ty TNHH Truyền thông Sen Vàng trực tiếp hướng dẫn hội viên cách thiết kế, xây dựng nội dung cho trang fanpage; kỹ năng chụp ảnh, quay video, viết bài và đăng tải hình ảnh sản phẩm lên mạng xã hội. Hội viên cũng được thực hành giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các trang Fanpage HTX Nông Sản Sạch Phù Vân và Nhà Vườn Đồng Mơ Phù Vân.

Thông qua mô hình, Hội Nông dân phường Phù Vân hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho hội viên, đồng thời khuyến khích thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường.