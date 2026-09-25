Hội Nông dân phường Lào Cai ra mắt Tổ Nông dân số và hỗ trợ cây giống cho hội viên

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phường.

Ra mắt Tổ Nông dân số Tổ dân phố số 5 Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Tổ Nông dân số Tổ dân phố số 45 Bản Phiệt được thành lập nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận các tiện ích số, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và đời sống; góp phần đưa thông tin, kiến thức khoa học - kỹ thuật và các hoạt động hỗ trợ sản xuất đến gần hơn với nông dân.

Nhân dịp ra mắt Tổ Nông dân số, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai trao tặng 1 chiếc máy tính bảng iPad; Chi hội Nông dân tổ dân phố số 24 Kim Tân hỗ trợ 1 bộ máy tính để bàn. Đây là những phương tiện thiết thực phục vụ hoạt động của Tổ Nông dân số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống.

Hội Nông dân tỉnh trao tặng Tổ Nông dân số máy tính bảng iPad để phục vụ công tác hội.

Chi hội Nông dân tổ dân phố số 24 Kim Tân hỗ trợ máy tính để bàn cho Tổ Nông dân số Tổ dân phố 45 Bản Phiệt.

Cũng tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lan Anh, tổ dân phố số 28, phường Lào Cai hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho 1 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình có nơi ở ổn định, tạo động lực để yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước nâng cao đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân phường Lào Cai đã kết nối, vận động các nhà tài trợ trao 2.700 cây giống chất lượng cao, gồm: táo vàng Đài Loan, chanh leo và ổi, cho 23 hộ dân trên địa bàn, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Nguồn cây giống giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình.

Trao cây giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia trồng cây giống ăn quả.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân phường Lào Cai chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; thể hiện vai trò đồng hành, chăm lo, hỗ trợ hội viên của tổ chức Hội; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên; tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.