Hội Nông dân phường Bàn Thạch ra mắt 3 mô hình số

Theo đó, Bản đồ số nông nghiệp được xây dựng nhằm số hóa, cập nhật và hỗ trợ tra cứu thông tin về các địa điểm, hoạt động, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận thông tin, kết nối sản xuất, quảng bá sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bản đồ số 15 nhà sinh hoạt tổ dân phố giúp người dân thuận tiện tra cứu, xác định vị trí các nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời hỗ trợ công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tại cơ sở, tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức hội với hội viên và nhân dân.

Cùng với đó, mô hình Chi hội Nông dân số hướng đến đổi mới phương thức sinh hoạt, tuyên truyền và tổ chức hoạt động hội trên môi trường số. Thông qua các nền tảng số, cán bộ, hội viên có thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức sản xuất, từng bước nâng cao kỹ năng số và chủ động ứng dụng công nghệ vào đời sống.