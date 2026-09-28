Hội Nông dân phường An Hải chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nội dung tập trung vào việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng các mô hình sinh kế bền vững.

Hội nghị cũng tổ chức giao ban công tác quý III, đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương thời gian qua, qua đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý IV/2026.

Các cấp hội tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác hội với nhu cầu thực tế của hội viên, nông dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dịp này, Hội Nông dân phường An Hải triển khai kế hoạch các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), tạo không khí thi đua trong cán bộ, hội viên, đồng thời góp phần đẩy mạnh các phong trào nông dân tại địa phương.

Thời gian tới, thực hiện hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên, các cấp hội tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản.

Trong đó, chú trọng trang bị kỹ năng livestream bán hàng cho các chủ thể OCOP, từng bước đưa sản phẩm lên môi trường số, mở rộng kênh tiếp cận thị trường và nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hội nông dân nghề nghiệp; phát huy vai trò liên kết giữa hội viên trong sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội trên địa bàn.