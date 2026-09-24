Hội Nông dân Hà Tĩnh tìm giải pháp nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Sáng 24/9, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Diễn đàn Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi - Đổi mới, phát triển” năm 2026. Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự “Diễn đàn Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi - Đổi mới, phát triển” năm 2026.

Theo báo cáo đề dẫn, toàn tỉnh hiện có 78.157 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, hơn 1.000 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và gần 6.000 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn những khó khăn như số hộ sản xuất quy mô lớn hạn chế; tích tụ ruộng đất và tổ chức sản xuất hàng hóa chưa đồng đều; liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thiếu bền vững.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng tham dự Diễn đàn.

Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung vào yêu cầu đổi mới tư duy, chủ động tổ chức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số để mở rộng thị trường, giảm chi phí, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị tăng cường hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, đất đai và thị trường; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các tổ chức, đơn vị quá trình tổ chức sản xuất phải xuất phát từ nhu cầu thị trường; chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quản trị chi phí và đầu ra sản phẩm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức sản xuất phải xuất phát từ nhu cầu thị trường; chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quản trị chi phí và đầu ra sản phẩm. Các mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cần chuyển từ hình thức sang thực chất, gắn với sản phẩm, tiêu chuẩn và trách nhiệm cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh trong kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thành viên.

Sau diễn đàn, các nội dung thống nhất cần sớm được cụ thể hóa; tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, ưu tiên nguồn lực cho những mô hình hiệu quả, có khả năng liên kết, mở rộng và tạo sinh kế bền vững.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa HND tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong tuyên truyền, vận động cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông sản Hà Tĩnh.

Dịp này, quyết định kiện toàn Câu lạc bộ và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh được công bố; Hội Nông dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp trong tuyên truyền, vận động cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh. Đồng thời, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hợp tác xã ký kết hợp tác sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nông sản.