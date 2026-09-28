Hội Nông dân Hà Nội – Thái Nguyên kết nối phát triển kinh tế tập thể

Tiếp đoàn có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Phan Thanh Hà.

Hội Nông dân hai đơn vị Hà Nội - Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hải Yến

Hà Nội và Thái Nguyên có nhiều lợi thế tương đồng trong phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể và các sản phẩm đặc trưng; giao thông giữa hai địa phương thuận lợi cho việc kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tiêu thụ sản phẩm.

Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội ngày càng thu hẹp, việc tăng cường liên kết giữa Hội Nông dân các xã, phường, hợp tác xã và doanh nghiệp hai địa phương được xác định là hướng đi cần thiết. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể về định hướng vùng trồng, kết nối các vùng sản xuất và khả năng hợp tác giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Với tinh thần cởi mở, các đại biểu đã trao đổi về triển khai Đề án phát triển kinh tế tập thể; kinh nghiệm tập hợp, vận động nông dân tham gia các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức liên kết sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Phan Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Hải Yến

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn nông dân sản xuất rau an toàn, thực hành theo các tiêu chuẩn phù hợp như VietGAP, hữu cơ; đồng thời ứng dụng nhật ký điện tử và mã QR để ghi chép, kiểm soát đầu vào, minh bạch quá trình sản xuất trong các chuỗi liên kết. Đây là những nội dung thiết thực nhằm hỗ trợ hợp tác xã và nông dân nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tiếp tục thăm, làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc với các mô hình trồng sâm bố chính, nuôi ốc nhồi, gà thuốc và Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.

Buổi làm việc góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội Nông dân hai địa phương, mở ra cơ hội kết nối nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, cùng hướng tới phát triển sản xuất theo chuỗi, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.