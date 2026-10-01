Hội Nông dân Đà Nẵng tổ chức tham quan, học tập mô hình nuôi hươu sao

Hội Nông dân thành phố tổ chức chuyến tập huấn, học hỏi kỹ thuật nuôi hươu sao cho nông dân các xã. Ảnh: D.LỆ - T.TÚ

Tham gia buổi tập huấn có bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng đại diện Đảng ủy, UBND, Hội Nông dân và các hộ dân đăng ký tham gia mô hình thuộc các xã Trà Liên, Thạnh Bình và Phước Năng.

Nông dân được bác sĩ thú y và Hội Nông dân thành phố truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức nuôi hươu sao, một số lưu ý quan trọng trong quá trình nuôi, các bệnh có thể xảy ra trên đàn hươu và cách phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất.

Nông dân đăng ký tham gia mô hình của 3 xã Trà Liên, Thạnh Bình và Phước Năng trực tiếp tìm hiểu thực tế mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản; quy trình kỹ thuật chăm sóc, quản lý đàn hươu, công tác phòng chống dịch bệnh; phương pháp tổ chức sản xuất gắn với phát triển tổ hội nông dân nghề nghiệp tại địa phương.

Hoạt động tham quan, học tập thực tế là tiền đề quan trọng giúp các hộ nông dân nắm vững kỹ thuật, đánh giá hiệu quả kinh tế để nhân rộng mô hình nuôi hươu sao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình.