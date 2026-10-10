Hội Nông dân chung sức vì an sinh xã hội

Hội viên Hội Nông dân xã Bình Tân tặng bò cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần việc tuy khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu cùng chăm lo đời sống hội viên, xây dựng quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và nhân văn.

Những đóng góp thiết thực

Những ngày này, trên các tuyến đường nông thôn ở xã Minh Đức, các cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Người phát quang bụi rậm ven đường, người thu gom rác, người khơi thông cống rãnh, chăm sóc cảnh quan. Từ những phần việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã làm cho các tuyến đường trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026), Hội Nông dân xã Minh Đức đã phát động, tổ chức ra quân thực hiện mô hình Sáng - xanh - sạch - đẹp tại các ấp trên địa bàn. Sau mỗi buổi dọn dẹp, sự thay đổi không chỉ nằm ở những tuyến đường sạch hơn mà còn nâng cao ý thức của người dân.

Trong quý III-2026, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ làm 17 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí gần 35 triệu đồng cho hội viên. Ðồng thời phối hợp với địa phương, mạnh thường quân vận động, trao tặng hơn 2 ngàn phần quà, tổng trị giá gần 650 triệu đồng nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ những con đường xanh, sạch ở xã Minh Đức đến tuyến đường được thắp sáng tại phường Phước Tân, tinh thần chung tay vì cộng đồng tiếp tục được lan tỏa. Thời gian qua, Hội Nông dân phường Phước Tân phối hợp với khu phố Hương Phước lắp 8 bóng đèn năng lượng mặt trời; rải đá mi trên tuyến đường dài khoảng 400m, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Ngoài ra, tại khu phố Tân Cang, nhiều hội viên Hội Nông dân phường cùng người dân trồng hoa dọc tuyến đường dài khoảng 1km… với tổng kinh phí thực hiện khoảng 150 triệu đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Trong khi đó, tại xã Bình Tân, bà Trần Thị My (hội viên Hội Nông dân xã Bình Tân) đã phối hợp với Hội Nông dân xã trao tặng 5 con bò sinh sản cho 5 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm tạo cơ hội để các hội viên có thêm sinh kế, giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập.

Tương tự, với mong muốn giúp hội viên ổn định cuộc sống, Hội Nông dân xã Lộc Hưng vừa trao tặng 2 căn nhà cho hộ bà Thị Cây (56 tuổi, ở ấp Sóc Lớn) và hộ ông Lâm É (64 tuổi, ở ấp Lộc Khánh) với tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 300 triệu đồng.

Với bà Thị Cây, căn nhà mới là niềm vui lớn sau nhiều năm gia đình sống trong căn nhà tạm, xuống cấp. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nhà. Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình bà có chỗ ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để bà yên tâm làm ăn.

Chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội

Điểm chung trong những hoạt động trên là hội nông dân các cấp không chỉ vận động hội viên tham gia mà còn tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành một phần của công việc chung. Từ một bóng đèn được thắp lên, một đoạn đường được sửa chữa, một hàng hoa được trồng xuống đến một căn nhà được dựng nên, phía sau đó là sự đồng lòng của nhiều người.

Bà Lương Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phước Tân cho biết: Công trình chiếu sáng và chỉnh trang đường giao thông không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị. Quan trọng hơn, quá trình thực hiện đã phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Quá trình triển khai, Hội Nông dân phường Phước Tân luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của người dân. Thời gian tới, Hội Nông dân phường tiếp tục phối hợp rà soát những tuyến đường xuống cấp để vận động người dân cùng san lấp, dặm vá và nhân rộng thêm các mô hình hay, cách làm tốt.

Tương tự, những hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường do Hội Nông dân xã Minh Đức triển khai thời gian qua cũng mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với cộng đồng. Với tinh thần “Mỗi hội viên một hành động đẹp, mỗi chi hội một công trình thiết thực”, Hội Nông dân xã Minh Đức xác định việc xây dựng mô hình Sáng - xanh - sạch - đẹp cần được duy trì, nhân rộng, để từng con đường, từng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Còn tại xã Lộc Hưng, việc chăm lo nhà ở cho hội viên khó khăn được xem là một trong những nhiệm vụ gắn liền với công tác an sinh xã hội của Hội Nông dân xã. Bà Thị Lộc, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Thời gian qua, hội thường xuyên quan tâm đời sống kinh tế của hội viên và hỗ trợ về nhiều mặt. Việc vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhà ở giúp những hộ còn khó khăn giảm bớt gánh nặng, có nơi ở ổn định và yên tâm lao động, sản xuất.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Lộc Hưng tiếp tục rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của hội viên để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Hội cũng sẽ đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay, góp thêm nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Từ những hoạt động cụ thể cho thấy vai trò của hội nông dân các cấp trên địa bàn trong chăm lo đời sống hội viên ngày càng được thể hiện rõ hơn. Không chỉ đồng hành trong sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội còn là cầu nối để những tấm lòng sẻ chia tìm đến đúng nơi cần giúp đỡ, huy động thêm nguồn lực xã hội cùng chăm lo an sinh xã hội cho người dân.