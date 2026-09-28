Hội Nông dân chung sức hiện thực hóa nông thôn mới

Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong XDNTM, đô thị văn minh; ý nghĩa, mục đích của chương trình thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ, các hội nghị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện XDNTM.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức cán bộ, hội viên về XDNTM được nâng lên. Nhiều hội viên tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công tham gia làm đường bê tông, sửa chữa, nâng cấp mương nội đồng, xây dựng và sửa chữa trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm… Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội vận động 351 hộ tự nguyện hiến 49.260 m2 đất, huy động hơn 2.000 ngày công lao động làm mới, sửa chữa, kiên cố hóa hơn 52 km đường nông thôn; 83.000 ngày công lao động phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nạo vét kênh mương nội đồng; quyên góp hơn 73 triệu đồng hỗ trợ 97 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Những tuyến đường “dân vận khéo” do hội viên nông dân hiến đất mở rộng là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận trong XDNTM. Ông Dương Minh Tú, xóm Lũng Lừa, xã Thông Nông chia sẻ: Được Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hiến đất mở rộng đường và xây nhà văn hóa, gia đình tôi hiến khoảng 2.000 m2 đất, đóng góp ngày công lao động làm đường nông thôn và nhà văn hóa. Tôi tích cực cùng hội viên nông dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng cở sở hạ tầng, các cấp Hội Nông dân vận động hội viên tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phối hợp với Bưu điện, chính quyền các cấp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, giới thiệu hội viên nông dân tham gia hội chợ xúc tiến thương mại liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, hướng dẫn hội viên mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Duy trì 4 cửa hàng nông sản an toàn tại các xã, phường, hỗ trợ nông dân giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản.

Hội viên nông dân phường Thục Phán tham gia nạo vét mương thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh có 16.190 hội viên nông dân vay vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức Hội 1.428 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân vận động được 2,7 tỷ đồng, giải ngân 27 dự án với tổng số tiền 15 tỷ 640 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 312 hộ hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất… Các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 32 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.724 hội viên nông dân; 11 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân về thành lập thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 310 nông dân xuất sắc, nông dân SXKDG; hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã với 29 thành viên, 11 chi hội nông dân nghề nghiệp và 26 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 640 thành viên.

Nhiều hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, trở thành hộ nông dân SXKDG. Điển hình như hội viên Trần Thị Chung, tổ dân phố Hoàng Tung, phường Thục Phán với mô hình trồng rau an toàn kết hợp cây ăn quả, xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo quy cách, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; hội viên Lô Văn Soòng, xóm Tà Lùng, xã Phục Hòa với mô hình nuôi dê Bo lai bách thảo, thu nhập 80 - 100 triệu đồng/năm... Năm 2025, toàn tỉnh có 14.012 hộ hội viên đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp. Năm 2026 có 32.825 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu SXKDG.

Các hoạt động hưởng ứng về môi trường được hội viên, nông dân tích cực tham gia. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội thành lập 10 mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” với 985 thành viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên nông dân và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong XDNTM.