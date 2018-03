Hội những mỹ nhân Hàn vừa đẹp vừa giàu mà vẫn 'ế'

Có vẻ như càng thành công, giỏi giang, những ngôi sao này càng không có thời gian cho chuyện tình cảm.

Những nàng FA không cần phải quá sốt ruột khi đến tuổi xấp xỉ 40 rồi mà vẫn "ế". Hàng loạt mỹ nhân Hàn xinh đẹp, giỏi giang vẫn vô tư "rong chơi quên tháng ngày" và... quên luôn cả việc lấy chồng.

1. Hội 'muộn chồng'

Choi Ji Woo

Ở tuổi 43, Choi Ji Woo mới lên xe hoa với người chồng ngoài làng giải trí. Cô được xem như diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng cùng thời với Bae Yong Joon, Kwon Sang Woo, Won Bin… Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên không mấy thuận lợi. Cô từng vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò với các bạn diễn. Mối tình duy nhất Choi Ji Woo công khai là với tài tử kém cô 6 tuổi Lee Jin Wook. Ngay sau khi thông tin Choi Ji Woo bí mật làm đám cưới ngày 29/3 được công bố, rất nhiều khán giả đã gửi lời chúc phúc cho cô.

Kim Tae Hee

Kim Tae Hee lên xe hoa vào năm 37 tuổi cùng người chồng nổi tiếng không kém - Rain. Mối tình của Rain và Kim Tae Hee cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí, từ thông tin Rain được đối xử đặc biệt khi nhập ngũ đến tin đồn lộ ảnh nóng do Kim Tae Hee mất điện thoại. Sau tất cả, hai người đã nắm chặt tay nhau chứng tỏ tình yêu bền vững với công chúng. Họ đón con gái đầu lòng vào tháng 10/2017.

Hình ảnh Kim Tae Hee sau sinh

Song Hye Kyo

Ngọc nữ của làng giải trí Hàn lên xe hoa cùng tài tử Song Joong Ki khi đã bước sang tuổi 36. Đám cưới của hai người được chờ đợi như một sự kiện trọng đại, gây xôn xao truyền thông khắp châu Á. Trước khi kết hôn, Song Hye Kyo từng yêu Lee Byung Hun và Hyun Bin nhưng đều không có cái kết hạnh phúc.

Song Hye Kyo xinh đẹp với váy hồng

Lee Hyo Ri

Nữ hoàng gợi cảm của Hàn Quốc kết hôn vào năm 34 tuổi. "Ế" từng là đề tài trêu ghẹo Hyo Ri trong suốt thời gian nữ ca sĩ tham gia các show giải trí. Thậm chí khi Hyo Ri trở thành MC của show Family Outing, khách mời nam nào đến chương trình cũng được giới thiệu cho cô. Cuối cùng, vào năm 2013, Lee Hyo Ri đã làm đám cưới với Lee Sang Soon - một nhạc sĩ không mấy tiếng tăm. Sau đám cưới, Hyo Ri có cuộc sống yên bình bên chồng và tạm rời xa làng giải trí.

2. Hội đến giờ vẫn ế

Ha Ji Won

Ngôi sao của Secret Garden giờ vẫn lẻ bóng dù đã bước sang tuổi 40. Cô là một trong số ít diễn viên đóng phim đa thể loại, từ điện ảnh tới truyền hình, từ phim tình cảm lãng mạn đến các phim hành động bom tấn. Kể từ khi gia nhập làng giải trí từ năm 1996 đến nay, khán giả chưa từng thấy Ha Ji Won công khai hẹn hò hay có tin đồn hẹn hò với bất cứ ai. Các fan của nữ diễn viên mong cô sớm tìm được một nửa của mình. Ha Ji Won cũng chia sẻ, cô từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn và muốn sinh 3 đứa con sau đám cưới.

Kim Hye Soo

Kim Hye Soo là một trong những cái tên quyền lực của làng giải trí. Bắt đầu gia nhập showbiz từ thập niên 90, Kim Hye Soo nổi tiếng khi có cuộc lột xác ngoạn mục với hình tượng gợi cảm, táo bạo. Các bộ phim nổi tiếng của Kim Hye Soo là The Thieves, The Red Shoes, Tazza: The High Rollers, Signal... Trong quá khứ, Kim Hye Soo từng hẹn hò với nam diễn viên Yoo Hae Jin nhưng mối tình này không kéo dài được lâu. Hiện tại, nữ diễn viên đã 48 tuổi và chưa một lần kết hôn.

Kim Sun Ah

Nữ diễn viên được biết đến rộng rãi nhất với bộ phim Tôi là Kim Sam Soon. Hiện tại, Kim Sun Ah là một ngôi sao quyền lực tại Hàn Quốc khi thành công với nhiều bộ phim như City Hall (2009), Scent of a Woman (2011) và The Lady in Dignity (2017). Đã 44 tuổi nhưng Kim Sun Ah vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có thông tin hẹn hò nào. Nữ diễn viên dồn hết thời gian để làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp diễn xuất.

