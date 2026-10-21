Hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương, chung sức xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà và sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập và phát triển tốt, cần cù lao động, có những đóng góp tích cực cho xã hội, giành được tình cảm yêu mến của chính quyền và người dân sở tại. Ngày càng có nhiều người Việt và thế hệ trẻ gốc Việt được đào tạo bài bản, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu, giáo dục, kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ.

Theo Đại sứ, điều đáng quý nhất là dù sinh sống ở xa Tổ quốc, tình cảm của bà con đối với đất nước luôn rất sâu sắc. Mỗi khi trong nước cần chung tay, bà con đều quan tâm, chia sẻ và có những đóng góp thiết thực. Nhiều chuyên gia, trí thức chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với trong nước, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và công nghệ. Bà con tích cực duy trì tiếng Việt, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam ở sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh, Đại sứ quán luôn xác định, để làm tốt vai trò của một cơ quan đại diện, không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn phải để cho bà con cảm thấy Đại sứ quán thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng và là nơi có thể tìm đến khi cần. Đại sứ quán luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, chú trọng vào việc chuyển những thế mạnh của Đan Mạch thành những chương trình hợp tác, phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của đất nước.

Đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước dành cho người Việt sinh sống xa quê hương. Đại diện kiều bào khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bà con bày tỏ mong muốn được làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển và góp sức vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp nhất từ quê nhà; đồng thời nhấn mạnh rất tự hào khi biết cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế-xã hội sở tại, đồng thời khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Bà con có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác năng lượng và đầu tư xanh với Đan Mạch, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh và đang hướng tới tầm cao mới. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến đóng góp của bà con, những "đại sứ văn hóa", "đại sứ hữu nghị" đã kết nối và thúc đẩy hợp tác trong nhiều thập kỷ qua.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế-xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Bà con với uy tín, vị thế và mạng lưới quan hệ ở sở tại, tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối hữu nghị chiến lược" thúc đẩy hợp tác đa tầng giữa Việt Nam và các nước sở tại. Bà con tiếp tục quảng bá rộng rãi thông điệp về một Việt Nam hòa bình, đổi mới, phát triển bền vững và thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương, kết nối các chính trị gia, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Đối với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các bạn trẻ, nhất là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam cùng cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương; tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn tiếng Việt, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ giữ sợi dây kết nối, gắn bó với gia đình, đất nước và cội nguồn dân tộc.

Đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con kiều bào với trong nước.