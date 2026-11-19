Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lawrence Wong cho biết nền kinh tế ASEAN hiện có quy mô đáng kể, đạt 4.500 tỷ USD, và có thể đạt 10.000 tỷ USD vào đầu thập niên 2040.

Ông nhận định hội nhập kinh tế sâu hơn và mở rộng mạng lưới đối tác cũng sẽ giúp ASEAN tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực.

Đánh giá về vai trò của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho rằng Philippines đã dẫn dắt khối vượt qua một năm khó khăn và đạt được những kết quả tích cực, như việc hoàn tất Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN.

Sau khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Singapore sẽ tiếp nối những nỗ lực này để thúc đẩy hội nhập sâu hơn, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nhằm tăng khả năng ứng phó với những gián đoạn về năng lượng và giải quyết tận gốc ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Thủ tướng Lawrence Wong nhận định một năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN chỉ đủ để thực hiện một phần công việc, vì vậy điều quan trọng là bảo đảm chương trình nghị sự được tiếp nối qua các nhiệm kỳ.