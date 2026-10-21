Hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

Ngày 21/10, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hội nhập quốc tế góp phần bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025”. Thượng tướng, TS Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Cùng dự hội thảo có các đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND khẳng định, sự ra đời của Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập nhận thức, tư duy hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, trở thành một động lực chiến lược và một trụ cột quan trọng nhằm góp phần đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Hội nhập quốc tế ngày nay diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh đến khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, môi trường, không gian mạng và các lĩnh vực mới nổi. Vì vậy, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế không thể chỉ được nhìn nhận từ góc độ an ninh truyền thống, mà cần được tiếp cận một cách toàn diện, liên ngành, chủ động và chiến lược…

Hội thảo khoa học quốc gia “Hội nhập quốc tế góp phần bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 59” có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm trao đổi thống nhất nhận thức, quan điểm, nội dung, phương thức hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59; cung cấp luận cứ khoa học góp phần xây dựng, phát triển lý luận về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu đề dẫn hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích toàn diện, thống nhất nhận thức, quan điểm, chính sách hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 59; đánh giá thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam trên các lĩnh vực và làm rõ yếu tố tác động, bài học, kinh nghiệm; cung cấp những luận cứ khoa học để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế góp phần đảm bảo lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự chủ chiến lược và nền ngoại giao tự chủ chiến lược trong bối cảnh mới. Tự chủ vừa là lá chắn, vừa tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Việt Nam phát triển. Tự chủ chiến lược gồm 5 trụ cột: Trụ cột chính trị, thể chế; trụ cột kinh tế; trụ cột khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; trụ cột quốc phòng, an ninh và cuối cùng là trụ cột văn hóa. Trong đó, trụ cột chính trị, thể chế đóng vai trò nền móng; trụ cột kinh tế giữ vị trí trung tâm; trụ cột khoa học, công nghệ đóng vai trò động lực; trụ cột quốc phòng, an ninh giữ vai trò lá chắn và trụ cột văn hóa tạo sức mạnh mềm quốc gia.

Để chuyển hóa định hướng từ tư duy đột phá sang hành động thực tiễn, theo PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, cần tập trung đột phá thể chế và nâng cao năng lực thực thi cam kết thông qua việc khẩn trương thể chế hóa các nội dung định hướng đối ngoại, nội luật hóa luật pháp quốc tế; xây dựng nền kinh tế tự chủ gắn với thu hút FDI thế hệ mới; hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, lượng tử, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao kinh tế giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm trong hội nhập…

Các đại biểu trình bày tham luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an cho rằng, thời gian qua, công tác đối ngoại CAND trong hội nhập quốc tế luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Trong đó, công tác phối hợp với các quốc gia ngày càng được chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chủ động đưa cán bộ sang hỗ trợ người dân tại các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra như động đất, cháy rừng; đưa cán bộ tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Phan Thị Minh Giang cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả bảo hộ lãnh sự góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Trong đó, lãnh đạo Cục lãnh sự đặc biệt nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế liên quan đến pháp luật bảo hộ công dân; kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực bộ máy làm nhiệm vụ bảo hộ công dân; đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về di cư…

GS.TS Tạ Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân cũng đã chia sẻ góc nhìn thực tiễn về tự chủ an ninh, kinh tế tài chính quốc gia của một số nước trên thế giới và gợi mở những bài học mang ý nghĩa thực tiễn cho Việt Nam...

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị là bước đột phá tư duy chiến lược của Đảng về hội nhập quốc tế được đúc kết qua thực tiễn thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng. Với các báo cáo tham luận trong kỷ yếu hội thảo và đặc biệt là ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, một số vấn đề đã đạt được thống nhất cao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, điểm chung nhất là hội thảo đã xác định việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện nhằm nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam là yêu cầu tất yếu; đồng thời làm rõ quan điểm, tư duy mới của Đảng về hội nhập quốc tế; vai trò, tầm quan trọng của hội nhập quốc tế đối với việc bảo vệ và thúc đẩy lợi ích, an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã đánh giá toàn diện thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam trên các lĩnh vực cụ thể gắn với các địa bàn chiến lược; tổng kết các cơ chế, phương thức, biện pháp hiệu quả trong triển khai hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện; chỉ ra các khó khăn, thách thức cần tiếp tục giải quyết.

Ngoài ra, hội thảo cũng đã phân tích, đánh giá những tác động đa chiều của hội nhập quốc tế đối với lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam; các cơ hội, nguy cơ và thách thức; chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế trong nhiều lĩnh vực trên tinh thần hội nhập nhưng vẫn đảm bảo tự lực, tự cường, tự chủ quốc gia. Trên cơ sở đó, hội thảo cũng đã kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp đối với thực tiễn hội nhập quốc tế của đất nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, Học viện ANND là cơ quan thường trực tổ chức hội thảo khẩn trương tổng hợp kết quả hội thảo, nhất là những vấn đề vướng mắc, bất cập, những kiến nghị, giải pháp trong triển khai hội nhập quốc tế của đất nước trong thời gian tới, báo cáo Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để trao đổi với các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan để quá trình hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn...