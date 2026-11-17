Thị trường xuất khẩu sẽ giúp cho người trồng sầu riêng mở rộng thị trường tiêu thụ

Mở rộng thị trường, khơi thông nguồn lực

Sau sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, địa phương có thêm điều kiện kết nối thế mạnh cao nguyên, trung du và duyên hải. Không gian phát triển mới tạo cơ hội tổ chức lại các vùng sản xuất, kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, du lịch và kinh tế biển, qua đó mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy lợi thế của từng khu vực.

Trong lĩnh vực thương mại, hơn 50 chương trình xúc tiến trong và ngoài nước được thông tin đến các hiệp hội, doanh nghiệp. Hoạt động giới thiệu sản phẩm, kết nối với thương vụ Việt Nam ở nước ngoài được tăng cường nhằm cập nhật nhu cầu nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật và xu hướng tiêu dùng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 3,235 tỷ USD, tăng 14,62% so với năm trước. Năm 2026, giá trị xuất khẩu ước đạt 3,59 tỷ USD. Các nhóm hàng chủ lực gồm alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, hàng may mặc, nguyên liệu dệt may...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh đã cấp 1.609 mã số vùng trồng với hơn 54.298 ha và 547 mã số cơ sở đóng gói nông sản, với tổng diện tích gần 670.000 m² nhà xưởng. Trong đó, có 1.094 mã số vùng trồng và 453 mã số cơ sở đóng gói được nước nhập khẩu đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức vùng nguyên liệu, nâng cao khả năng cung ứng và đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.

Ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn, với quy mô sản xuất và cơ cấu cây trồng đa dạng, từ cà phê, rau, hoa, cây ăn quả... Đây là lợi thế quan trọng để tỉnh hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn và mở rộng khả năng cung ứng cho thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp tiếp tục theo hướng đồng bộ từ vùng trồng, quy trình canh tác đến thu hoạch, sơ chế và bảo quản.

Người trồng cà phê cũng được hưởng lợi từ việc xuất khẩu

Chuyển cơ hội hội nhập thành giá trị thực chất

Không chỉ ở thương mại và đầu tư, hội nhập quốc tế còn mở rộng cơ hội phát triển du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ và an sinh xã hội.

Năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 56.800 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ.

Trong khoa học - công nghệ, các chương trình hợp tác với Hà Lan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu. Hợp tác quốc tế cũng mang lại nguồn lực trực tiếp cho an sinh xã hội. Năm 2025, tỉnh tiếp nhận 4 dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổng giá trị 20,9 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2026, có 15 dự án với tổng giá trị hơn 74 tỷ đồng, tập trung vào y tế, giáo dục và phát triển bền vững.

Dù đạt nhiều kết quả, hoạt động hội nhập vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian tới, Lâm Đồng ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ xanh, chế biến sâu; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, nâng tiêu chuẩn sản xuất và kết nối xuất khẩu...

Ở lĩnh vực đầu tư, Lâm Đồng hiện có 247 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 9 tỷ USD. Môi trường đầu tư, kinh doanh có chuyển biến khi PCI năm 2025 của tỉnh thuộc nhóm Khá, cao hơn trung vị cả nước 2,42 điểm.