Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, các tổ chức, nghiệp đoàn quản lý, doanh nghiệp tiếp nhận, doanh nghiệp phái cử cùng gần 500 người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, cung cấp thông tin cập nhật về chính sách, pháp luật của hai nước, giúp người lao động nâng cao hiểu biết và tận dụng tốt hơn các cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Sự kiện cũng góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức liên quan của hai nước trong lĩnh vực lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị phía Nhật Bản nâng cao chế độ phúc lợi, tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định cho người lao động Việt Nam. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 diễn ra trong thời điểm đặc biệt, ngay sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng, nhằm tiếp tục nâng tầm hợp tác lao động, tăng cường sự gắn kết giữa hai bên.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, tháng 8/2026, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, công bằng và đạo đức. Đối với người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Thứ trưởng mong muốn mỗi người coi Nhật Bản là quê hương thứ hai, tận dụng tốt cơ hội làm việc để tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, từng bước trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản cũng như công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam khi trở về.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp tổ chức sự kiện, đồng thời khẳng định Đại sứ quán luôn là chỗ dựa tin cậy, là ngôi nhà chung và cầu nối quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Thứ trưởng cũng cảm ơn các cơ quan chức năng, nghiệp đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản đã tiếp nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam; đồng thời mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm cải thiện chế độ phúc lợi, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, ổn định, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự đóng góp tích cực của người lao động Việt Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh hợp tác lao động giữ vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Cộng đồng người lao động Việt Nam không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của Nhật Bản, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong nhiều ngành nghề, mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Tư pháp Nhật Bản, ông Matsuno Hiroaki, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Yamashita Takashi; đại diện Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, ông Okumura Hideki, đọc thư chúc mừng của Thứ trưởng Urano Yasuto. Trong các thư chúc mừng, lãnh đạo hai bộ đánh giá cao tinh thần chăm chỉ, hòa đồng và ham học hỏi của người lao động Việt Nam, ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng lao động này đối với hoạt động của các doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội của Nhật Bản. Phía Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Ông Matsuno Hiroaki, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích của người lao động và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao thư khen cho 22 người lao động có tay nghề ưu tú, đạt thành tích xuất sắc trong công việc; 18 công ty tiếp nhận tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; cùng 10 nghiệp đoàn quản lý, tổ chức hỗ trợ đăng ký đã tích cực hỗ trợ người lao động trong công việc và hòa nhập với cộng đồng sở tại.

Ban tổ chức ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp phái cử từ Việt Nam và nghiệp đoàn tiếp nhận của Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hà/PV TTXVN tại Nhật Bản

Hiện có khoảng 480.000 người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Những cá nhân được khen thưởng là các gương tiêu biểu về tinh thần lao động chăm chỉ, ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tích cực hòa nhập với cộng đồng địa phương. Thành tích của họ góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của người lao động mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tăng cường gắn kết thông qua các hoạt động văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật.