Hội nhập kinh tế quốc tế: Những vấn đề mới địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các chuyên gia và 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với trên 333 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, Cao Bằng có nhiều lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại biên giới. Tuy nhiên, trước những biến động của thương mại quốc tế, địa phương và doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các quy định mới của thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia đến từ Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường truyền đạt 3 chuyên đề: Các rào cản vệ sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh Cao Bằng; quy tắc xuất xứ hàng hóa theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP và quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi; những chủ trương lớn về đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường FTA và giải pháp tận dụng hiệu quả lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phổ biến quy tắc xuất xứ hàng hóa theo các FTA thế hệ mới.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao khả năng tận dụng các hiệp định thương mại tự do, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.