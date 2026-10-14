Hội Nhà báo TPHCM đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng nghiệp vụ

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2020-2026, Hội Nhà báo TPHCM từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng xây dựng tổ chức Hội, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn cho hội viên và đồng hành cùng các cơ quan báo chí thích ứng với chuyển đổi số.

Hội phối hợp tổ chức giao ban báo chí hằng tuần, rà soát việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, trao đổi nghiệp vụ, biểu dương các chương trình, chuyên mục, tác phẩm có giá trị tư tưởng, nhân văn.

Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí tiếp tục được duy trì, chất lượng các giải báo chí địa phương ngày càng nâng cao. Giai đoạn 2020-2026, có 4.320 tác phẩm tham gia các giải báo chí địa phương, 842 tác phẩm dự giải báo chí cấp quốc gia và chuyên ngành; 473 tác phẩm đoạt giải.

Hội cũng duy trì xuất bản đặc san, phối hợp tổ chức Hội báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Ông Lê Văn Minh báo cáo tại đại hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cho biết, Hội Nhà báo TPHCM xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí.

Hội tập trung củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên, phát huy nguồn lực và kinh nghiệm của đội ngũ người làm báo thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên tập trung, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và hỗ trợ hội viên.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm; nâng cao chất lượng các giải báo chí, hoạt động nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm và phát huy vai trò các câu lạc bộ chuyên ngành.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan liên quan, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại,...

Phát huy vai trò báo chí thành phố trong giai đoạn chuyển đổi số

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt không có hội viên vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, hội cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên môi trường mạng.

Cùng với đó là kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với việc sắp xếp hệ thống báo chí; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ pháp lý khi nhà báo bị cản trở tác nghiệp; tăng cường đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng số, tác nghiệp đa nền tảng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Ông Lê Quốc Minh cũng đề nghị hội đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động; phối hợp tham mưu Thành ủy thống nhất đầu mối tổ chức các giải báo chí thành phố, phát huy uy tín các giải thưởng hiện có, đồng thời mở rộng hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện và huy động nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động hội.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại đại hội.

Cũng tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đề nghị Hội Nhà báo TPHCM tiếp tục chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, kiến thức pháp luật; xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, có trách nhiệm xã hội, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đồng thời chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm, thực sự là “mái nhà chung”, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người làm báo; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 13 thành viên. Trong đó, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM làm chủ tịch hội. Các Phó Chủ tịch gồm: Bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch chuyên trách; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM và ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TPHCM được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra của Hội Nhà báo TPHCM.