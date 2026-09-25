Hội Nhà báo TP Hải Phòng: Tiếp sức sáng tạo nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

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Ngày 25/9/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021–2025.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tác, đồng thời thảo luận phương hướng nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố cùng đông đảo hội viên nhà báo.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tú phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tú khẳng định, chương trình hỗ trợ sáng tác không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà quan trọng hơn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên dấn thân vào thực tiễn, đầu tư công sức sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có quy mô, chiều sâu và tính lan tỏa cao. Qua đó, đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2021–2025, công tác hỗ trợ sáng tác được Hội Nhà báo thành phố triển khai nghiêm túc, đúng quy định và đạt hiệu quả thiết thực. Hội đã thành lập Hội đồng thẩm định đề cương và Hội đồng nghiệm thu do Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng. Hội tiến hành xét duyệt đề cương sáng tạo tác phẩm, ký hợp đồng đặt bài trực tiếp với các tác giả, nhóm tác giả thuộc các Chi hội, Liên chi hội và Câu lạc bộ trực thuộc.

Ông Vũ Văn Úy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố trình bày báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2020-2025.

Nhằm giúp hội viên có thêm tư liệu thực tiễn, Hội đã tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác thâm nhập cơ sở. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí hiện đại cho hội viên.

Tổng kinh phí được cấp và giải ngân đạt 1,8 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ trực tiếp cho 225 tác phẩm báo chí chất lượng cao là 1,101 tỷ đồng (giai đoạn trước hợp nhất hỗ trợ 175 tác phẩm; sau hợp nhất năm 2025 hỗ trợ 50 tác phẩm).

Nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tác đã tạo tiền đề để các nhà báo gặt hái nhiều giải thưởng lớn. Giai đoạn 2021–2024 có 115 tác phẩm đoạt giải báo chí cấp tỉnh/thành phố và 25 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng, Giải Diên Hồng... Riêng năm 2025 có 30 tác phẩm đoạt giải báo chí địa phương và 9 tác phẩm đoạt giải báo chí cấp Trung ương.

Các tác phẩm được hỗ trợ sáng tác tập trung vào các chủ đề trọng tâm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo và các gương điển hình tiên tiến.

Nhà báo Nguyễn Khánh Phương - Chi hội Báo và phát thanh truyền hình trình bày tham luận.

Tại hội nghị nhiều phần tham luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các nhà báo, phóng viên trực tiếp thụ hưởng nguồn hỗ trợ sáng tác. Các đại biểu đề xuất Hội Nhà báo tiếp tục định hướng hỗ trợ sáng tác các loại hình báo chí hiện đại như Megastory, E-magazine, video báo chí, phát thanh số nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc/xem của công chúng trong thời đại số.

Các ý kiến phản ánh mức chi hỗ trợ trung bình cho một tác phẩm hiện nay tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế so với chi phí đầu tư thực tế cho các tác phẩm đa phương tiện phức tạp. Đại biểu đề xuất Trung ương sớm phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm và đồng bộ quy định tài chính để tạo thuận lợi cho việc giải ngân hỗ trợ sáng tác.

Đề xuất tăng cường tổ chức các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu và ưu tiên hỗ trợ các nhân tố trẻ có triển vọng.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Trình bày tham luận "Từ thực tế đến tác phẩm báo chí chất lượng cao về học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nhà báo Nguyễn Khánh Phương - Chi hội Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng nhấn mạnh, nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tác và các chuyến đi thực tế, phóng viên mới có điều kiện bám sát địa bàn, phát hiện những tấm gương bình dị mà cao quý, từ đó đầu tư thực hiện các loạt bài phóng sự chiều sâu có sức thuyết phục cao.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Anh Tú ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp. Trong giai đoạn 2026–2030, Hội Nhà báo Hải Phòng đề nghị Trung ương tiếp tục phê duyệt Chương trình hỗ trợ sáng tạo giai đoạn mới với định mức hỗ trợ cao hơn.

​Hội Nhà báo Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới quy trình thẩm định, nghiệm thu công khai, minh bạch; ưu tiên tối đa nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho tác giả; gắn hỗ trợ sáng tác với các hoạt động thực tế cơ sở và tập huấn nghiệp vụ báo chí số, góp phần giúp đội ngũ người làm báo Hải Phòng sáng tạo thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương.