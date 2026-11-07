Hội Nhà báo TP Hải Phòng thăm và tặng quà học sinh vùng biên giới

Cùng tham gia đoàn có các hội viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí thành phố.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Na Khê (xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang). Quà tặng gồm 2 cây nước nóng lạnh trị giá gần 12 triệu đồng; 300 bộ đồ dùng học tập cùng nhiều sách, báo, bánh kẹo, đồ chơi cho các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại đây.

Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng và Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang phối hợp trao 5 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học của nhà trường, đồng thời thống nhất phương án hỗ trợ nhà trường dạy học tiếng Anh từ xa cho học sinh thời gian tới.

Hội nhà báo Hải Phòng tổ chức chuyến từ thiện tại xã Bạch Đích, Tuyên Quang

Nhân dịp này, ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trao tặng 3.000 vở viết và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nhà báo TP Hải Phòng tặng quà cho các cháu nhỏ vùng cao

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn tới dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên; thăm, trao quà là sản phẩm đặc sản của thành phố Hải Phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Lũng Cú.

Bạch Đích là xã vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn

Cũng trong chuyến công tác, các thành viên của đoàn có chuyến tham quan thực tế và sáng tác các tác phẩm báo chí tại nhiều danh thắng nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, làng Lô Lô Chải, Nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, con đường hạnh phúc, đèo Mã Pí Lèng…