Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí về AI năm 2026

- Sáng 6/11, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí năm 2026 với chuyên đề “Xu hướng AI Agent Vibe coding trong báo chí”.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng 46 học viên là cán bộ, hội viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Hội Văn học Nghệ thuật, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân trực tiếp truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, trọng tâm là xu hướng AI Agent Vibe coding. Đây là phương thức lập trình, xây dựng phần mềm thông qua việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để trao đổi, đưa ra yêu cầu và phối hợp với các tác nhân trí tuệ nhân tạo.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, các học viên còn được hướng dẫn thực hành, trực tiếp trải nghiệm ứng dụng AI trong xây dựng công cụ, hỗ trợ sáng tạo và xử lý thông tin báo chí. Qua đó, giúp học viên nâng cao khả năng tiếp cận, khai thác và vận dụng công nghệ AI vào thực tiễn công tác chuyên môn.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân truyền đạt các nội dung trong lớp tập huấn

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn nghiệp vụ báo chí năm 2026 được tổ chức thành 2 lớp. Lớp thứ hai diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11 với chuyên đề “Sử dụng AI sáng tạo video ngắn trên smartphone”, nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Học viên thảo luận về sử dụng AI trong sáng tạo tác phẩm báo chí

Thông qua tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI trong quá trình tác nghiệp, sáng tạo nội dung và sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.