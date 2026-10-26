Hội Nhà báo tỉnh tiến hành phiên thứ nhất Đại hội lần thứ VIII

Đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh cùng 118 đại biểu đại diện cho hội viên các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; nghe báo cáo tình hình và tư cách hội viên dự Đại hội, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phạm Ngọc Hân điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

Với phương châm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm sáng, nhân văn”, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên Vũ Văn Thượng thông qua Quy chế Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội; đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới.

Hội viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII gồm 3 đồng chí.

Hội viên biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, các đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tham dự có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đoàn đại biểu Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII vào viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo chương trình, ngày 27/10, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiếp tục phiên làm việc tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên Vũ Văn Thượng và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phạm Ngọc Hân dâng hương viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.