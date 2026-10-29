Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình: Đưa đạo đức nghề báo từ quy định vào thực tiễn

Trách nhiệm nghề báo không dừng ở việc đưa tin đúng

Trong môi trường truyền thông số, thông tin không chỉ cần chính xác mà còn phải được xử lý có trách nhiệm, bởi cách đưa tin và khả năng lan truyền có thể tác động trực tiếp đến cá nhân, cộng đồng và xã hội. Với người làm báo, yêu cầu đạo đức không chỉ nằm ở việc tuân thủ pháp luật, tránh sai sót nghiệp vụ, mà còn ở ý thức về hệ quả thông tin và trách nhiệm trước công chúng.

Ông Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian truyền thông biến đổi sâu sắc, vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm báo không còn chỉ là yêu cầu mang tính nghề nghiệp, mà đã trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với uy tín của báo chí cách mạng Việt Nam, đối với niềm tin của nhân dân và đối với sự phát triển bền vững của đất nước”.

Ông Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2026. Ảnh: NVCC.

Theo ông Long, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội là hai yếu tố cấu thành nền tảng giá trị báo chí. Đạo đức báo chí bắt nguồn từ bản chất nghề nghiệp: truyền tải thông tin có trách nhiệm, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, những yêu cầu ấy còn gắn với lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bản lĩnh chính trị, ý thức công dân và trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước.

“Người làm báo không chỉ có trách nhiệm đưa tin đúng, mà còn phải cân nhắc thông tin ấy được tiếp nhận như thế nào, tác động ra sao và có thể gây ra những hệ quả gì đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội”, ông nêu rõ.

Ông Trần Đức Long cho rằng, đạo đức báo chí không chỉ là không vi phạm pháp luật, sai phạm nghiệp vụ hay bị xử lý kỷ luật. Yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn và trách nhiệm với nghề. Vì vậy, công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cần được tiến hành thường xuyên, gắn với hoạt động thực tế của từng cơ quan báo chí và mỗi hội viên.

Giáo dục đạo đức đi cùng kiểm tra, giám sát

Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình hiện có 378 hội viên sinh hoạt tại 1 liên chi hội, 3 chi hội nhà báo cơ sở, 2 câu lạc bộ nhà báo hưu trí và Câu lạc bộ Nhà báo nữ, thuộc các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí. Với lực lượng hội viên hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau, công tác xây dựng đạo đức nghề nghiệp được gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Ông Trần Đức Long cho biết, những năm qua, Thường trực Hội thường xuyên đề nghị Ban Chấp hành, Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, Ban Kiểm tra và các chi hội cơ sở tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cho cán bộ, hội viên.

Việc thực hiện Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam được xác định là yêu cầu quan trọng. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tỉnh thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

“Hội chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ người làm báo trong tỉnh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho báo chí địa phương. Song song với đó là yêu cầu có hình thức kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp sai phạm trong hoạt động báo chí”, ông Long cho hay.

Cách triển khai này đặt giáo dục và chấn chỉnh vi phạm trong cùng một quá trình. Bồi dưỡng giúp nâng cao nhận thức, còn kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm các quy định được thực hiện nghiêm túc. Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên cũng gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp.

Sáu tiêu chí văn hóa gắn với đánh giá công tác hằng năm

Một nội dung đáng chú ý trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình là triển khai phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, gắn với các tiêu chí “Văn hóa người làm báo Việt Nam”. Theo ông Trần Đức Long, việc xây dựng môi trường văn hóa hướng tới cả yêu cầu đối với cơ quan báo chí và việc rèn luyện đội ngũ người làm báo.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình tác nghiệp. Ảnh: Báo Ninh Bình.

“Chúng tôi xây dựng 06 tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa được xây dựng theo hướng rõ ràng, khách quan, cụ thể, chi tiết và có tính lan tỏa”, ông Long cho biết. Các nội dung đặt ra yêu cầu thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ tôn chỉ, mục đích; hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội.

Bên cạnh yêu cầu đối với cơ quan báo chí, các tiêu chí cũng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ông Long nhấn mạnh mục tiêu hình thành đội ngũ: “vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, phong cách giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, thân thiện, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính”.

Điểm đáng chú ý là các cơ quan báo chí tại Ninh Bình đưa nội dung thực hiện tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và “Văn hóa người làm báo Việt Nam” vào đánh giá kết quả công tác hằng năm của cán bộ, phóng viên.

Ông Trần Đức Long cho biết, việc gắn tiêu chí văn hóa với đánh giá công tác đặt yêu cầu về đạo đức, tác phong và trách nhiệm trong mối liên hệ với nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, phóng viên. Đây là cách đưa nội dung xây dựng văn hóa báo chí vào hoạt động của cơ quan và từng cá nhân, thay vì chỉ giới hạn trong các đợt tuyên truyền, vận động.