Không chỉ đào tạo kỹ năng, phải nâng cao năng lực làm báo

Từ thực tiễn hoạt động báo chí tại địa phương, nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận một số tác phẩm hiện vẫn thiên về phản ánh sự kiện, thiếu những bài viết phân tích chuyên sâu, có tính phát hiện, dự báo và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, kỹ năng tác nghiệp trên nền tảng số, khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và AI của một bộ phận người làm báo chưa theo kịp yêu cầu; năng lực phân tích, phản biện chính sách và xử lý thông tin phức tạp cũng cần tiếp tục được nâng cao.

“Những hạn chế này cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng không thể chỉ dừng ở việc cập nhật kỹ năng sử dụng công cụ hay tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ theo cách thức quen thuộc”, ông Long nhấn mạnh.

Theo ông Đoàn Minh Long, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa xác định đổi mới nội dung đào tạo theo hướng chuyên sâu, gắn với thực tiễn địa phương và nhu cầu của từng cơ quan báo chí, từng vị trí công tác. Bên cạnh kỹ năng làm báo đa phương tiện, báo chí dữ liệu, truyền thông số và ứng dụng AI, cần chú trọng năng lực điều tra, phát hiện vấn đề, phân tích và phản biện chính sách, kiểm chứng thông tin, đề xuất giải pháp.

“Chúng tôi đặt năng lực nghề nghiệp của nhà báo ở vị trí trung tâm”, ông Long cho biết. Công nghệ là phương tiện hỗ trợ, còn khả năng phát hiện vấn đề và tạo ra giá trị thông tin mới là yếu tố quyết định chiều sâu của tác phẩm. Bởi vậy, đào tạo cần gắn với thực hành, trao đổi kinh nghiệm và những tình huống cụ thể trong hoạt động báo chí, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết.

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, góp phần nâng cao kỹ năng tác nghiệp và năng lực chuyên môn cho đội ngũ người làm báo. Ảnh: NVCC

Đưa báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo vào mục tiêu đào tạo

Một điểm đáng chú ý trong định hướng của Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa là gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với phát triển báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo. Đây không đơn thuần là đổi mới cách thể hiện tác phẩm, mà đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy tiếp cận vấn đề của người làm báo.

Theo ông Đoàn Minh Long, báo chí không chỉ phản ánh những vấn đề nảy sinh trong đời sống mà còn cần góp phần tìm kiếm, đề xuất các giải pháp thiết thực cho sự phát triển của địa phương. Muốn vậy, nhà báo phải có khả năng đi sâu vào thực tiễn, phân tích nguyên nhân, nhận diện những bất cập trong quá trình thực thi chính sách và phản ánh được nhiều chiều ý kiến. Đào tạo năng lực phản biện chính sách, điều tra và phát hiện vấn đề vì thế không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, mà còn tạo nền tảng để báo chí thực hiện tốt hơn vai trò đồng hành với sự phát triển.

Định hướng này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển mới, từ sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù và mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

“Những chuyển động đó đặt ra nhiều vấn đề cần được báo chí theo dõi, phân tích và phản ánh kịp thời, không chỉ ở góc độ thông tin sự kiện mà còn ở tác động đối với người dân, doanh nghiệp và môi trường phát triển của địa phương”, ông Long chia sẻ.

Để đáp ứng yêu cầu này, Hội Nhà báo tỉnh định hướng đa dạng hóa phương thức bồi dưỡng, kết hợp các lớp tập trung với hội thảo chuyên đề, tọa đàm nghiệp vụ, tập huấn thực hành và trao đổi kinh nghiệm. Theo ông Long, Hội cũng chú trọng huy động các nhà báo có uy tín, chuyên gia, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy; phát huy vai trò truyền nghề, hướng dẫn của những nhà báo giàu kinh nghiệm đối với phóng viên trẻ. Qua đó, hoạt động bồi dưỡng hướng tới giải quyết những yêu cầu cụ thể trong công việc, đồng thời xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh và năng lực chuyên môn.

Phóng viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tác nghiệp tại cơ sở, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống. Ảnh: Báo Khánh Hoà

Cải thiện môi trường thông tin để báo chí thực hiện tốt vai trò

Một vấn đề khác được Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đặt ra là chất lượng báo chí không chỉ phụ thuộc vào năng lực của người làm báo, mà còn gắn chặt với điều kiện tiếp cận thông tin. Nguồn tin kịp thời, chính xác và minh bạch là cơ sở để nhà báo kiểm chứng, phân tích và phản ánh khách quan các vấn đề của đời sống.

Từ góc nhìn đó, ông Đoàn Minh Long cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin, tăng cường đối thoại, kịp thời giải đáp những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm; khắc phục tình trạng né tránh hoặc chậm cung cấp thông tin. Đây là điều kiện quan trọng để báo chí thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, nhất là khi địa phương đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển mới.

Trong mối quan hệ này, Hội Nhà báo tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan báo chí với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động báo chí. Sự kết nối không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn tin mà còn thúc đẩy đối thoại, tăng cường trao đổi giữa các bên, qua đó nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả phản ánh những vấn đề từ thực tiễn.

Cùng với đó, nâng cao năng lực chuyên môn phải song hành với xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Theo ông Đoàn Minh Long, mỗi nhà báo cần giữ vững tính khách quan, trung thực, nhân văn, có trách nhiệm với từng thông tin và tác phẩm; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin sai lệch trong môi trường truyền thông số.

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng vì thế không chỉ là câu chuyện cập nhật kỹ năng hay thích ứng với công nghệ mới. Đó còn là quá trình xây dựng đội ngũ người làm báo có năng lực phát hiện vấn đề, phản biện trên cơ sở thông tin xác thực và đóng góp những góc nhìn, giải pháp có giá trị cho đời sống. Như tinh thần mà Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đặt ra, đầu tư cho chất lượng đào tạo hôm nay chính là nền tảng để xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có trách nhiệm và thực sự đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.