Hội Nhà báo tỉnh gặp mặt Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi

Các hội viên dự buổi gặp mặt.

CLB Nhà báo cao tuổi hiện có 24 hội viên từng công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo và Phát thanh, truyền hình, Hội Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường. Thời gian qua, các hội viên bám sát những sự kiện của tỉnh, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí, nhiếp ảnh có chất lượng. CLB duy trì nhiều hoạt động phong phú, hội viên tích cực tham gia các cuộc thi viết về chủ đề đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; công tác xây dựng Đảng; cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tại buổi gặp mặt, các hội viên ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Người cao tuổi; chia sẻ tâm tư, trách nhiệm của người làm báo trong thời kỳ mới. Hội viên cam kết tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua tại nơi cư trú và đóng góp sức mình vào dòng chảy thông tin chung của báo chí địa phương.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Chủ nhiệm CLB trao quyết định kết nạp 1 hội viên mới.