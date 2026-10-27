Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026–2031

Ngày 27/10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức phiên thứ hai Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Dự Đại hội có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang cùng 144 đại biểu, hội viên các chi hội trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Hội và nghiệp vụ báo chí. Hội hiện có 3 chi hội trực thuộc với 144 hội viên, trong đó kết nạp thêm 32 hội viên trong nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Vảng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo chí, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức tác nghiệp, đồng thời tăng cường bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VIII gồm 9 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu nhà báo Vũ Văn Thượng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026–2031.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động báo chí nhiệm kỳ 2020–2025. Đại hội cũng tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026–2031, thống nhất mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.