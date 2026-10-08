Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Đổi mới, chuyên nghiệp, nhân văn
Với chủ đề “Xây dựng đội ngũ những người làm báo Thủ đô chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, ngày 8/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.
Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; đại diện các sở, ban, ngành; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cùng 105 đại biểu đại diện hơn 800 hội viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoi-nha-bao-thanh-pho-ha-noi-doi-moi-chuyen-nghiep-nhan-van-421445.htm