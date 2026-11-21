Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2027, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các hội viên, nhà báo và cộng tác viên nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, đồng thời tri ân những đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên đối với hoạt động của Hội trong thời gian qua.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố; Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh và Ban Thư ký các chi hội trao đổi về định hướng tuyên truyền năm 2027 tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố thông tin về kết quả hoạt động biên tập, xuất bản Đặc san “Người làm báo Bắc Ninh” và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội trong năm 2026. Theo đó, trong năm, Hội xuất bản 12 số Đặc san, đăng tải khoảng 600 tác phẩm báo chí gồm tin, bài, ảnh. Đáng chú ý, số lượng tác phẩm do cộng tác viên thực hiện chiếm khoảng 70%, góp phần quan trọng bảo đảm nội dung phong phú, đa dạng, bám sát định hướng tuyên truyền và các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các tác phẩm tập trung phản ánh hoạt động báo chí, công tác Hội, những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ. Đặc san từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn, cầu nối giữa tổ chức Hội với hội viên, nhà báo và những người yêu thích nghề báo trong và ngoài thành phố.

Đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp “Người làm báo Bắc Ninh”, trong năm 2026, trang duy trì hoạt động thường xuyên, bình quân đăng tải từ 5 đến 15 tin, bài, ảnh mỗi ngày; trong đó, tác phẩm của cộng tác viên chiếm khoảng 40%. Nội dung thông tin phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động của tổ chức Hội.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2027, Hội Nhà báo thành phố định hướng tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng Đặc san “Người làm báo Bắc Ninh”, đặc biệt là số Xuân Đinh Mùi 2027. Với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương Bắc Ninh đổi mới và phát triển, Đặc san tập trung vào các nhóm nội dung thời sự - chính trị, trao đổi nghiệp vụ, báo chí với kinh tế - xã hội và văn hóa - văn nghệ. Dự kiến số Xuân đăng tải khoảng 40 tác phẩm của cộng tác viên, chiếm 75% tổng số tác phẩm (chưa tính ảnh kèm theo).

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố mong muốn các hội viên, nhà báo, cộng tác viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, sâu sát cơ sở, tích cực sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống và sự phát triển của thành phố. Hội cũng sẽ chủ động định hướng, đặt hàng đề tài, tạo điều kiện để cộng tác viên phát huy sở trường, đóng góp nhiều hơn cho hoạt động thông tin, tuyên truyền.