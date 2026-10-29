Hội Nhà báo địa phương bàn giải pháp kiện toàn tổ chức, nâng chất lượng nghiệp vụ

Ngày 29/10, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh đăng cai tổ chức hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXI của Cụm Hội Nhà báo khu vực trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương trong thời kỳ mới”.

Hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số báo chí.

Quang cảnh hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXI của Cụm Hội Nhà báo khu vực trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng tại thành phố Bắc Ninh

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương với hơn 70 khu, cụm công nghiệp, trong đó công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn giữ vai trò quan trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, những kết quả phát triển của Bắc Ninh có sự đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực. Thời gian qua, thành phố quan tâm đến hoạt động của các tổ chức hội trực thuộc, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo

Đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo trong việc trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp, bà Nguyễn Thị Hà cho rằng đây là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan có thêm cơ sở thực tiễn để xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho các Hội Nhà báo hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng quy định.

Bà mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm; các Hội Nhà báo địa phương chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh cần phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Ông Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh trình bày báo cáo đề dẫn, nêu những vấn đề đặt ra đối với hoạt động Hội Nhà báo địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Nhận diện khó khăn sau quá trình sáp nhập, sắp xếp bộ máy

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tại một số địa phương đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong công tác tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động Hội.

"Thực tiễn này đặt ra yêu cầu các Hội Nhà báo địa phương phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo", ông Ánh nhấn mạnh.

Theo ông Trịnh Văn Ánh, với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố; sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, sau hơn một năm hợp nhất, hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp. Các hội duy trì kế hoạch công tác, tổ chức đại hội cấp cơ sở, bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ được triển khai liên tục.

Hội thảo tập trung trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn về tổ chức, nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương sau hợp nhất

Tuy nhiên, ông Ánh nêu thực trạng, quá trình sắp xếp cũng bộc lộ nhiều khó khăn, nhất là trong kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tập hợp và kết nối hội viên trên địa bàn rộng hơn. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại một số hội chưa đồng bộ; nguồn nhân lực có chuyên môn báo chí và tâm huyết với công tác Hội còn hạn chế.

Những vấn đề này đòi hỏi các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, xây dựng phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế sau hợp nhất. Đây cũng là cơ sở để các Hội Nhà báo trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cách làm hiệu quả, bảo đảm hoạt động Hội được duy trì ổn định và phát huy vai trò trong tình hình mới.

Lấy hội viên làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết Hội Nhà báo Việt Nam hiện có hơn 24.000 hội viên sinh hoạt tại 256 tổ chức Hội. Hội thảo nghiệp vụ được duy trì tổ chức luân phiên hằng năm, trở thành diễn đàn để Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và hoạt động báo chí có nhiều thay đổi, bà Vũ Thị Hà đề nghị các cấp Hội bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam để rà soát, củng cố tổ chức, điều chỉnh phương thức hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoạt động Hội ổn định, thiết thực, hiệu quả.

Bà Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại hội thảo, định hướng đổi mới hoạt động Hội và nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh tại hội thảo là lấy hội viên làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người làm báo.

Theo bà Vũ Thị Hà, các cấp Hội cần đổi mới phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và các giải báo chí, khuyến khích sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường báo chí văn hóa, tạo điều kiện để hội viên phát huy năng lực và đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động Hội và hoạt động báo chí; tăng cường liên kết giữa các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, duy trì giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ hội viên trên cơ sở điều kiện thực tế.

Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh chuyển giao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua, khen thưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Các tham luận cũng phân tích tác động của việc sáp nhập đơn vị hành chính, cơ quan báo chí, đồng thời kiến nghị tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Hội Nhà báo địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động và hỗ trợ hội viên trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh đã chuyển giao Cờ luân lưu đăng cai hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.