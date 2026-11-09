Hội người Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 50 năm thành lập

Các thế hệ kiều bào, trong đó có nhiều người theo phong trào yêu nước từ những năm 1960, tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; bà Nguyễn Thúy Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp; và các thế hệ Việt kiều theo phong trào yêu nước.

Ngày 24 và 25 tháng 4 năm 1976 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của phong trào yêu nước tại Pháp, khi Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF) chính thức được thành lập. Sự ra đời của Hội là sự tiếp nối tinh thần đấu tranh và dấn thân của các thế hệ đi trước, ban đầu từ Hội Những người An Nam yêu nước tại Pháp, được thành lập năm 1919 bởi Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng các trí sĩ yêu nước tiêu biểu thời bấy giờ.

Đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp (Union Générale des Vietnamiens de France - UGVF), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng và vun đắp suốt 50 năm qua cho Hội để tiếp nối truyền thống của phong trào yêu nước tại Pháp. Đó là một chặng đường dài, với biết bao thử thách và khó khăn, nhưng đi đến những thành công và dấu ấn đáng tự hào của các thế hệ người Việt tại Pháp.

Lễ kỷ niệm là dịp để tri ân những Việt kiều đã gắn bó với phong trào yêu nước tại Pháp nhiều thập kỷ qua, đều có chung một tình yêu sâu đậm dành cho quê hương Việt Nam, cùng một mong ước đất nước được tự do, độc lập và thống nhất. Từ tình yêu và mong ước ấy, mỗi người đã đóng góp theo cách riêng của mình, bằng thời gian, công sức và cả tâm huyết, để ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng quê hương.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp Vương Hữu Nhân gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả những kiều bào đã dành công sức và tâm huyết để xây dựng Hội và đóng góp cho quê hương Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Thế hệ trẻ người Việt tại Pháp không được chứng kiến những ngày đầu thành lập UGVF và có lẽ chưa thể cảm nhận hết những khó khăn mà thế hệ đi trước đã nỗ lực vượt qua. Thế hệ trẻ may mắn được thừa hưởng truyền thống và thành quả thật quý giá mà các thế hệ đi trước trong phong trào kiều bào yêu nước đã gây dựng. Hôm nay, chúng tôi mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ sự trân trọng đối với tất cả những đóng góp của các bác, các cô, các chú.

Chúng tôi luôn ghi nhớ những hy sinh, những nỗ lực và cả những chặng đường đấu tranh mà các bác, các cô, các chú đã trải qua vì quê hương. Những câu chuyện và dấu ấn của thế hệ đi trước cũng là một phần trong câu chuyện của thế hệ chúng tôi. Tinh thần ấy là điều chúng tôi muốn gìn giữ và tiếp nối, để truyền lại cho các thế hệ sau này”, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp Vương Hữu Nhân bày tỏ.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để cùng nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, mà còn là dịp để nghĩ về tương lai của Hội người Việt Nam tại Pháp. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi, mỗi thế hệ cũng có cách suy nghĩ và cách làm riêng. Vì vậy, thế hệ trẻ mong luôn nhận được những lời khuyên, những kinh nghiệm quý báu cũng như sự động viên và ủng hộ của thế hệ đi trước để xây dựng Hội người Việt Nam tại Pháp ngày càng lớn mạnh trên chặng đường mới với nhiều hoạt động và dự án thật ý nghĩa cho cộng đồng cũng như cho quê hương.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao tinh thần đoàn kết và luôn hướng về quê hương của các thế hệ Việt kiều tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bày tỏ niềm vinh dự và xúc động tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua là một chặng đường rất đáng tự hào. Đây là khoảng thời gian đủ dài để một tổ chức trưởng thành và khẳng định những giá trị của mình. Từ những ngày đầu còn nhiều gian nan, Hội Người Việt Nam tại Pháp đã từng bước trở thành mái nhà chung, nơi quy tụ, sẻ chia và nâng đỡ những người con Việt Nam xa quê hương; nơi gìn giữ tiếng Việt, phong tục và bản sắc dân tộc cho các thế hệ tiếp nối, đồng thời là nhịp cầu kết nối cộng đồng với quê hương, đất nước.

“Điều tôi trân trọng hơn cả chính là tinh thần đoàn kết và luôn hướng về cội nguồn. Trong suốt 50 năm qua, dù hoàn cảnh có nhiều đổi thay, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vẫn luôn hướng về Tổ quốc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, bà con cũng là những sứ giả văn hóa, những nhịp cầu hữu nghị, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Pháp và quốc tế”, Đại sứ Trịnh Đức Hải ghi nhận.

Trong quan hệ giữa hai nước, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có vai trò và đóng góp rất quan trọng. Do vậy, Đại sứ Trịnh Đức Hải tin tưởng rằng trong thời gian tới, bằng sự hiện diện, tài năng và những đóng góp của mình, các thế hệ kiều bào tại Pháp tiếp tục là những người bền bỉ vun đắp tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp.

Trao tặng "Bằng tri ân" cho những kiều bào đã có những đóng góp tích cực, bền bỉ và quý báu cho quá trình xây dựng và phát triển Hội người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Trịnh Đức Hải mong rằng Hội sẽ không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thu hút thêm thế hệ trẻ, mở rộng các hoạt động để ngày càng gắn bó, thiết thực và phát triển bền vững, nhất là việc gìn giữ văn hóa Việt Nam và truyền dạy tiếng Việt - sợi dây kết nối các thế hệ với cội nguồn, cho các thế hệ mai sau.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để tri ân tri ân những người đã hết lòng đóng góp cho Hội người Việt Nam tại Pháp, mà còn là thông điệp gửi gắm đến thế hệ trẻ rằng cội nguồn là điểm tựa thiêng liêng nhất, và tinh thần yêu nước là di sản quý giá nhất mà các thế hệ đi trước để lại.