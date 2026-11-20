Quang cảnh đại hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Sau khi hợp nhất, tổ chức Hội Người mù thành phố từng bước được kiện toàn với tổng số 2.946 hội viên. Giai đoạn 2023 - 2026, các cấp hội đã thực hiện hơn 68.100 lượt hỗ trợ hội viên, với tổng giá trị tiền và hiện vật hơn 28,4 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là việc vận động xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà; trao tặng 91 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 100% hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm triển khai. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt đạt hơn 47,8 tỷ đồng.

Các cấp hội tổ chức 7 lớp học chữ Braille cho 86 học viên; 6 lớp định hướng di chuyển, sử dụng điện thoại thông minh cho 105 học viên cùng các lớp tin học, góp phần nâng cao kỹ năng, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tính tự lập cho hội viên...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Người mù thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 24 người, Ban Thường vụ gồm 7 người. Ông Lê Văn Xin được bầu giữ chức Chủ tịch hội.