Hội Người khuyết tật phường Xuân Hương - Đà Lạt 'Đoàn kết, trách nhiệm, tự lực, hòa nhập và phát triển'

Đại hội lần thứ I Hội Người khuyết tật phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho người khuyết tật trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các cấp chính quyền.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai hiệu quả như tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và cung cấp dụng cụ trợ giúp kịp thời.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt trao quyết định thành lập cho Hội Người khuyết tật phường

Trong nhiệm kỳ mới, hội đặt ra các chỉ tiêu quan trọng: tập hợp và kết nạp từ 80% trở lên số người khuyết tật trên địa bàn có nguyện vọng và đủ điều kiện gia nhập hội; tổ chức hoặc phối hợp triển khai từ 2 đến 4 chương trình hỗ trợ, chăm lo đời sống cho hội viên hằng năm.

Đồng thời, tích cực tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế và khuyến khích hội viên tự tạo việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe; tiếp tục củng cố bộ máy vững mạnh, huy động sức mạnh chung tay của cộng đồng để hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Chủ tịch Hội Người khuyết tật phường Xuân Hương - Đà Lạt tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả nhân sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm Ban Chấp hành với 5 thành viên và Ban Kiểm tra với 3 thành viên để điều hành các hoạt động của hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Thu phát biểu chúc mừng đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Người khuyết tật phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh: Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội sẽ hoạt động theo phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, tự lực, hòa nhập và phát triển”.

Trọng tâm xuyên suốt của hội là chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, đồng thời làm cầu nối vững chắc giữa người khuyết tật với chính quyền và các nguồn lực xã hội.

Hội viên tham gia Đại hội Hội Người khuyết tật phường Xuân Hương - Đà Lạt lần thứ I

Hội viên tham gia Đại hội Hội Người khuyết tật phường Xuân Hương - Đà Lạt lần thứ I