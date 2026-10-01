Hội người cao tuổi xã Phù Đổng nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho hội viên

Lãnh đạo xã Phù Đổng tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi xã nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ảnh PV

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng Phạm Ngọc Quang ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi, đồng thời khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và quê hương.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng Phạm Ngọc Quang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh PV

Năm 2026 là một năm có nhiều dấu ấn đối với Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn các thôn , tổ chức Hội cũng đứng trước những yêu cầu mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Người cao tuổi thành phố, của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và sự đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, hoạt động Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng vẫn được duy trì, từng bước ổn định và đi vào nền nếp.

Đến nay, toàn xã có 19.442 người cao tuổi từ 60 trở lên chiếm tỷ lệ 17,67 %, về tổ chức Hội xã có 31 chi hội với 19.301 hội viên. Các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi từng bước được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được chú trọng. Phối hợp với bệnh viện mắt Quốc tế Ánh sáng thăm khám 180 trường hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 700 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Người cao tuổi xã Phù Đổng tham gia biểu diễn dưỡng sinh nhân kỷ niệm ngày 1/10. Ảnh PV

Màn đồng diễn dân vũ do người cao tuổi xã Phù Đổng biểu diễn sáng 1/10. Ảnh PV

Bên cạnh đó, phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” tiếp tục được các cấp Hội triển khai sâu rộng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phong phú. Toàn xã hiện có 5 Câu lạc bộ "Liên thế hệ trợ giúp nhau" với 614 thành viên, tổng số tiền đóng góp 546 triệu đồng, tạo nguồn vốn cho 33 thành viên vay, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Cùng với Các câu lạc bộ Dưỡng sinh, CLB Văn nghệ, tiếng hát dân ca được duy trì và phát triển... Toàn xã có 1.744 cụ được chúc thọ, mừng thọ, với tổng kinh phí trên 1 tỷ 441 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi và đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi từ xã đến cơ sở trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Quang đề nghị các cấp, ngành và gia đình tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đặc biệt là công chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động phù hợp, đồng thời kịp thời hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc cần được giúp đỡ.

Đảng bộ, chính quyền xã Phù Đổng mong muốn người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tiếp tục duy trì, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Phù Đổng qua nhiều thế hệ; tổ chức Hội người cao tuổi xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự gần gũi với hội viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên làm tốt vai trò cầu nối giữa người cao tuổi với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tặng 9 suất quà; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng trao tặng 172 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Phù Đổng trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh PV

Năm 2026, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Cũng nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tích cực tham gia hưởng ứng và ủng hộ xây dựng Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi” năm 2026. Thời gian từ ngày 10/9/2026 đến ngày 10/11/2026. Cán bộ, công chức, viên chức người lao động, các cá nhân tập thể, các nhà hảo tâm đóng góp tự nguyện. Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng.