Hội Người cao tuổi tỉnh thăm, làm việc và tặng quà tại các địa phương

Bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh trao đổi với cán bộ, hội viên NCT tại các xã

Tại các địa phương, đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội NCT cấp xã, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT theo quy định; việc triển khai Chiến lược quốc gia về NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và đề án Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Hội trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Linh

Đoàn cũng khảo sát việc thực hiện các chương trình hỗ trợ NCT tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm; đồng thời nắm bắt tình hình xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, triển khai phong trào thi đua và những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Dịp này, Hội NCT tỉnh đã trao 80 phần quà cho các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã. Kinh phí quà tặng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ. Hoạt động góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với hội viên, thể hiện sự quan tâm của tổ chức hội và cộng đồng đối với NCT.

Hội trao các phần quà cho NCT tại xã Nam Thành

Thông qua đợt làm việc, Hội NCT tỉnh có thêm cơ sở đánh giá thực chất kết quả chăm sóc, phát huy vai trò NCT và hoạt động Hội ở cơ sở; từ đó tổng hợp những khó khăn, kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong thời gian tới.