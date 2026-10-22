Hội Người cao tuổi tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 179 đại biểu

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được tập huấn: Đề án của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2026 - 2035; công tác thành lập, quản lý, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong thời gian tới; đề án "Người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm"; nghiệp vụ công tác Hội Người cao tuổi, kỹ năng tổ chức các phong trào tại cơ sở; thúc đẩy phát triển "Kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội; thúc đẩy việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.