Hội Người cao tuổi tỉnh quán triệt nghị quyết đại hội, tập huấn nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh cùng 450 cán bộ Hội, Chủ nhiệm câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn khu vực Nam Định (cũ).

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII. Đây là cơ sở để các cấp Hội nghiên cứu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào người cao tuổi trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII.

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nghị quyết xác định yêu cầu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên và người cao tuổi làm trung tâm; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội được yêu cầu nắm vững nội dung nghị quyết, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai sát thực tiễn, bảo đảm việc học tập, quán triệt gắn với hành động cụ thể.

Về Đề án 1648/CP và Kế hoạch số 939/KH-UBND, hội nghị tập trung hướng dẫn nghiệp vụ thành lập, củng cố và nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; trang bị kỹ năng xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, điều hành sinh hoạt, quản lý hội viên, tài chính, vốn vay, huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thành viên.

Hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực triển khai nhiệm vụ cho cán bộ Hội, hướng tới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và các câu lạc bộ hoạt động thực chất, hiệu quả, bền vững tại cộng đồng.