Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 185 đại biểu đại diện cho 620.000 hội viên NCT trong tỉnh.

Chăm lo đời sống, phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa Khóa III báo cáo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội NCT các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức Hội cơ sở được kiện toàn từ 541 tổ chức Hội xuống còn 166 tổ chức Hội cấp xã, phường, với 1.933 chi hội và gần 620.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp 98.498 hội viên mới, tăng 8,9% so với nhiệm kỳ trước.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác chăm sóc NCT được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 4.523 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trong đó có 1.260 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục lan tỏa, khẳng định vai trò, uy tín và những đóng góp của NCT trong đời sống xã hội.

Không chỉ chăm lo đời sống hội viên, NCT còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn tỉnh có 325.120 NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp hơn 3,145 triệu ngày công, 1.118 tỷ đồng và hiến 1,25 triệu m2 đất xây dựng hạ tầng. Trên 345.150 hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NCT tỉnh xác định phương châm hành động “Đoàn kết - Nêu gương - Đổi mới - Phát triển”; phấn đấu tập hợp trên 95% NCT vào tổ chức Hội, 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế, thành lập mới từ 400 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trở lên, vận động mỗi năm 15.000 suất quà hỗ trợ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với mục tiêu lấy NCT làm trung tâm, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của NCT, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với những kết quả đạt được, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa nhiều năm liền được Trung ương Hội NCT Việt Nam xếp tốp đầu cả nước; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.

Đổi mới hoạt động, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội NCT các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở, lấy người cao tuổi làm trung tâm. Chú trọng nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, phụng dưỡng NCT; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quan tâm NCT có hoàn cảnh khó khăn; củng cố, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy chăm sóc đơn thuần sang vừa chăm sóc, vừa phát huy vai trò NCT; khuyến khích người cao tuổi còn sức khỏe, năng lực tham gia phát triển kinh tế, truyền nghề, truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc. Đồng thời, phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm của NCT trong xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Lam tặng hoa chưc mừng Đại hội.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể cần quan tâm lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, phát triển hội viên, đẩy mạnh tập huấn, kiểm tra, giám sát. Gắn phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò nêu gương của NCT trong gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa IV.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành khóa IV và Ban Thường vụ. Ông Lê Đức Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bầu làm Chủ tịch Hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.