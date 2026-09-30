Hội Người cao tuổi phường Nam Hoa Lư tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Lãnh đạo phường Nam Hoa Lư tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi phường.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên người cao tuổi cùng ôn lại ý nghĩa, truyền thống của Ngày Quốc tế Người cao tuổi và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” hằng năm; khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Các đại biểu dự chương trình.

Trải qua chặng đường phát triển, phường Nam Hoa Lư hiện có hơn 7 nghìn hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 21 chi hội tổ dân phố. Thời gian qua, phong trào “Tuổi cao - gương sáng” được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đạt nhiều kết quả thực chất.

Người cao tuổi gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Nhiều hội viên dù tuổi cao vẫn tích cực lao động sản xuất, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia công tác xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn được Hội quan tâm thực hiện kịp thời.

Cũng trong chương trình, Hội Người cao tuổi phường phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng tiếp tục quan tâm bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” của Hội Người cao tuổi Việt Nam cho 13 hội viên người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi phường Nam Hoa Lư trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” của Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các hội viên tiêu biểu.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Hoa Lư trao 20 suất quà, tổng trị giá 6 triệu đồng, tặng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Nam Hoa Lư tổ chức các đoàn đến thăm, trao quà cho 10 người cao tuổi tiêu biểu và 84 người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong chăm sóc người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.