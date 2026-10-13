Hội Người cao tuổi Hà Nội tặng quà người cao tuổi khó khăn tại xã Phú Cát

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, đây là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với người cao tuổi.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu và Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát Hoàng Quốc Cường trao tặng quà người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hà

Với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, Tháng hành động năm nay đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp, chung tay của gia đình, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong chăm sóc người cao tuổi. Đây không chỉ là sự quan tâm về vật chất mà còn là trách nhiệm bảo đảm để người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội và xã Phú Cát trao tặng quà người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hà

Tại chương trình, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội trao 30 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 270.000 đồng.

Thông tin về hoạt động chăm lo người cao tuổi trong Tháng hành động, Chánh Văn phòng Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Hồ Minh Tâm cho biết Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội triển khai trao 700 suất quà, kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo và nguồn vận động xã hội hóa. Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố trực tiếp trao quà tại một số xã, phường để kịp thời thăm hỏi, động viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội và xã Phú Cát trao tặng quà cụ Ngô Thị Nghĩa. Ảnh: Thanh Hà

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội và xã Phú Cát trao tặng quà cụ Hoàng Thị Sửu. Ảnh: Thanh Hà

Xúc động trước sự quan tâm của các cấp, ông Tạ Đình Thiệu, 75 tuổi, hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Đông Hạ, bày tỏ lòng cảm ơn và khẳng định bản thân cùng người cao tuổi trong thôn sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong gia đình, cộng đồng, sống gương mẫu, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác trực tiếp thăm, tặng quà một số người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã thăm cụ Hoàng Thị Sửu, sinh năm 1942, mắc bệnh teo não, mất trí nhớ nhiều năm, không thể tự sinh hoạt và chăm sóc bản thân; và cụ Ngô Thị Nghĩa, 101 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Những cuộc thăm hỏi tại gia đình giúp đoàn nắm bắt cụ thể hơn hoàn cảnh, điều kiện sống và nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe suy giảm, mất khả năng tự chăm sóc. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm đối với những người cao tuổi cần được hỗ trợ nhiều hơn.