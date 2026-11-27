Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội NCT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng hơn 50 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IV, Hội NCT Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2026 của Cụm thi đua số IV, Hội NCT Việt Nam.

Cụm thi đua số IV, Hội NCT Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố: 3 thành phố là Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai và 6 tỉnh: Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Năm 2026, Cà Mau đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng.

Năm 2026, Hội NCT các cấp hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT trong cả nước nói chung và Cụm thi đua số IV nói riêng được triển khai đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Cà Mau, phát biểu tổng kết công tác thi đua năm 2026.

Hội NCT các tỉnh, thành phố trong Cụm đã chủ động cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT tiếp tục được chú trọng. Từ tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, thực hiện các chế độ trợ cấp xã hội đến nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, các Hội NCT tỉnh, thành phố trong Cụm đều xây dựng kế hoạch với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hoá dân số”. Các cấp Hội đồng loạt phát động hưởng ứng với nhiều nội dung phong phú như: phối hợp với ngành Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì NCT và khám sàng lọc sức khoẻ; tổ chức họp mặt nhân Ngày Quốc tế NCT (1/10); tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, về nguồn và vận động nguồn quà tặng NCT.

Trong đó, các tỉnh, thành phố trong Cụm đã trao quà cho 186.057 NCT, với tổng trị giá hơn 61,8 tỷ đồng. Riêng Hội NCT tỉnh Cà Mau đã tổ chức khám, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho hơn 98.665 lượt NCT và tặng quà cho 19.852 NCT.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chúc mừng những kết quả đạt được của Cụm thi đua số IV.

Tại hội nghị, đại biểu Hội NCT các tỉnh, thành phố trong Cụm đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân, đồng thời chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tại từng địa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2027, nhằm đưa phong trào thi đua của Cụm ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Tư, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tư, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, đề nghị Hội NCT các tỉnh, thành phố trong Cụm tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho NCT. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động phát huy uy tín, kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy của NCT, góp phần nâng cao vai trò, sự đóng góp của NCT vào phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, kịp thời nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Từ kết quả đạt được trong năm qua, Cụm thi đua số IV, Hội NCT Việt Nam thống nhất bình xét Hội NCT tỉnh Cà Mau nhận Cờ đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua; 2 thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng được đề nghị tặng Bằng khen toàn diện; các tỉnh, thành phố còn lại được đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội nghị.

Dịp này, Cụm thi đua số IV, Hội NCT Việt Nam tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Hội NCT các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IV ký kết giao ước và phát động thi đua năm 2027.