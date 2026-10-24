Hội nghị Y tế Việt - Anh: Tối ưu chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật

Sự kiện do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp cùng tổ chức Facing the World (FTW, Anh Quốc) tổ chức, quy tụ 14 bác sĩ, chuyên gia y tế Việt Nam và Anh Quốc trong các lĩnh vực Phẫu thuật Hàm mặt, Thẩm mỹ khuôn mặt, Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, Phẫu thuật Đầu cổ và Tai Mũi Họng. Các chuyên gia quốc tế đến từ những cơ sở y tế lớn tại Anh Quốc như Guy’s and St Thomas’, King’s College, Charing Cross, The Royal Marsden và St George’s.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế "Facing the World - Sự giao thoa chức năng và thẩm mỹ trong tái tạo diện mạo & vóc dáng" tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Tiếp cận đa chuyên khoa trong điều trị các ca bệnh phức tạp

Theo ban tổ chức, 14 báo cáo viên tại hội nghị tập trung vào 03 phiên chuyên đề: Hàm mặt, Mũi và Ngực. Tại mỗi chuyên đề, các báo cáo viên sẽ tập trung phân tích và cùng thảo luận về những tiến bộ y khoa mới, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và các phác đồ xử trí các ca bệnh khó, hướng tới phục hồi giải phẫu, bảo tồn chức năng và tối ưu hóa tính thẩm mỹ, cá nhân hóa theo từng người Bệnh.

Tại phiên Phẫu thuật Hàm mặt, các báo cáo tập trung vào phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, lập kế hoạch điều trị theo từng nhóm bệnh nhân, ứng dụng công nghệ 3D trong tạo hình khuôn mặt và robot hỗ trợ tái tạo khuyết hổng sau phẫu thuật ung thư vùng đầu - cổ. Bên cạnh đó, các kỹ thuật điều trị như can thiệp sụp mi bẩm sinh phức tạp, điển hình cũng được thảo luận sôi nổi giữa các báo cáo viên và đại biểu tham dự.

Phiên Mũi tập trung vào điều trị u mạch máu kết hợp phẫu thuật tạo hình, các nguyên tắc cân bằng hình thể và chức năng trong phẫu thuật tạo hình mũi, cùng những nguyên tắc trong phẫu thuật tái tạo vùng mũi.

Trong khi đó, tại phiên chủ đề Ngực, các chuyên gia không chỉ thảo luận về độ bền, tuổi thọ của túi ngực mà còn trao đổi về việc ứng dụng sử dụng vạt, mô tự thân trong xử trí vỡ túi ngực, phác đồ điều trị biến chứng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc, kỹ thuật sử dụng vạt mô tự thân vi phẫu trong tái tạo vú sau đoạn nhũ cũng như các tiến bộ kỹ thuật khác được ứng dụng trong tái tạo vú và phẫu thuật nâng ngực thẩm mỹ hiện đại từ lâm sàng đến thực tiễn.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình - tái tạo tại Hội nghị.

Sự giao thoa giữa chức năng và thẩm mỹ trong tái tạo diện mạo và vóc dáng

Điểm cốt lõi trong tư duy y khoa xuyên suốt các phiên học thuật là định hướng điều trị toàn diện trong đó sự cân bằng giữa phục hồi chức năng và tính thẩm mỹ được tích hợp đồng thời trong một chiến lược phẫu thuật. Điển hình như ở các phẫu thuật chỉnh xương hàm, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về mặt khớp cắn để đảm bảo chức năng ăn nhai bên cạnh việc tinh chỉnh lại đường nét, thẩm mỹ, hoàn thiện diện mạo.

Bên cạnh các báo cáo khoa học, Hội nghị còn dành nhiều thời lượng cho các thảo luận trực tiếp một cách sôi nổi. Tại đây, các bác sĩ cùng phân tích các chỉ định phẫu, lựa chọn vật liệu cấy ghép, phương pháp can thiệp tối ưu, và các chiến lược quản lý, kiểm soát biến chứng sau mổ. Sự phối hợp đa chuyên khoa giúp mang lại góc nhìn toàn diện, nâng cao tỉ lệ thành công với các ca can thiệp phức tạp.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Katrin Kandel - Giám đốc điều hành Facing the World (FTW) - nhấn mạnh: "Hơn một thập kỷ hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc không chỉ dừng lại ở các chương trình phẫu thuật thiện nguyện mà còn mở rộng sang đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến cho bác sĩ Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao cam kết đầu tư hạ tầng y tế đạt chuẩn quốc tế của Bệnh viện, tạo điều kiện triển khai các kỹ thuật phẫu thuật phức tạp."

Bà Katrin Kandel - Giám đốc điều hành Facing the World

TTƯT.PGS.TS.BSCC Nguyễn Đình Tùng - Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết việc phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế nằm trong định hướng mở rộng hợp tác toàn cầu, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ cập nhật tiến bộ y học và nâng cao năng lực thực hành chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đạt chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS (Úc) theo bộ tiêu chuẩn EQuIP 7 ở mức đánh giá cao nhất. Đây là nền tảng để bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa quy trình, chú trọng an toàn người bệnh và phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Sự thành công của hội nghị góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác y khoa Việt - Anh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật tái tạo, tạo hình - thẩm mỹ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh tại Việt Nam.